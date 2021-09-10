Аргентина разгромила Боливию благодаря хет-трику Месси, Бразилия обыграла Перу

В Южной Америке состоялись очередные матчи в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Сборная Аргентины одержала домашнюю победу над Боливией. Встреча в Буэнос-Айресе завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все три мяча в ворота боливийцев забил Лионель Месси. Капитан аргентинцев отличился на 14-й, 64-й и 88-й минутах.

Аргентина после восьми сыгранных матчей занимает второе место в южноамериканской отборочной группе — 18 очков. Боливия осталась на предпоследнем месте — 6 очков.

Сборная Бразилии выиграла на своем поле у команды Перу — 2:0. В первом тайме отличились Эвертон Рибейро (15-я минута) и Неймар (40).

Это восьмая победа бразильцев в текущей квалификации. С учетом предыдущего отбора на ЧМ «селесао» выиграли девятый матч подряд в турнире, повторив рекорд квалификации ЧМ в Южной Америке.

Еще в одном матче сборная Уругвая одержала домашнюю победу над Эквадором — 1:0. Единственный гол забил на 92-й минуте Гастон Перейро.

Сборная Парагвая выиграла на своем поле у Венесуэлы — 3:1, а Колумбия одержала победу над Чили — тоже со счетом 3:1.