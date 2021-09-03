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    Перу — Уругвай. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (03.09.2021)

    «Перу» — «Уругвай». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 04:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Перу» — «Уругвай».

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    Составы команд:

    «Перу»: Педро Гальесе, Андресон Сантамария, Marcos Lopez, Луис Адвинкула, Александр Калленс, Кристиан Куэва, Ренато Тапиа, Андре Каррильо, Йосимар Йотун, Эдисон Флорес, Хосе Паоло Герреро.

    «Уругвай»: Максимилиано Гомес, Brian Rodriguez, Федерико Вальверде, Хиорхьян де Арраскаета, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Matias Vina, Наитан Нандес, Диего Годин, Хосе Хименес, Фернандо Муслера.

    Предыдущий матч соперников: «Перу» — «Уругвай» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Перу» — «Уругвай» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Уругвай» со счетом 0:1. Матч между командами «Перу» и «Уругвай» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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