В матче 9 тура квалификации ЧМ-2022 среди команд Южной Америки сборная Перу будет принимать сборную Уругвая на «Насьональ де Лима». Перу — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Перу

Сборная Перу в отборочной компании к ЧМ-2018 финишировала на пятом месте и через стыки с Новой Зеландией (2:0 и 0:0) пробились в финальную часть турнира, где не смогла выйти из группы.

Этот турнир «инки» начали неудачно, заработав в шести стартовых турах четыре очка, с которыми находятся на восьмой строке, уступая четыре очка проходной позиции.

Первый пункт перуанцы заработали в первом матче розыгрыша, расписав выездную мировую 2:2 с Парагваем. Затем они потерпели четыре поединка кряду, пока не победили в гостяъ Эквадор (2:1).

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Минувшим летом команда дошла до полуфинала Кубка Америки, где проиграла Бразилии с результатом 0:1.

Уругвай

Уругвай в минувшей отборочной компании к ЧМ-2018 финишировал на втором месте. На мировом форуме коллектив дошел до четвертьфинала, проиграв на этой стадии 0:2 Франции.

В текущей квалификационной компании, где сыграно шесть матчей, «чарруа» с восемью набранными очками идут пока четвертыми в турнирной таблице.

Стартовали уругвайцы с домашней виктории над Чили со счетом 2:1, затем проиграли на выезде Эквадору (2:4) и разгромили вне родных стен Колумбию (3:0). А после поражения от Бразилии (0:2) сыграли вничью с Парагваем (0:0) и Венесуэлы (0:0).

На летнем Кубке Америки «Селесте» проиграли в четвертьфинале Колумбии (0:0) по пенальти со счетом 2:4.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех хозяев поля, а также ничья оцениваются в 2,90.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.