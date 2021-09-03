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    Все новости спорта

    Удержится ли Уругвай в проходной зоне ЧМ-2022?

    Перу — Уругвай. Прогноз (к. 2.05) и ставки на футбол, квалификация ЧМ-2022, 3 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Перу — Уругвай
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    Уругвай идет на четвертом месте
    В матче 9 тура квалификации ЧМ-2022 среди команд Южной Америки сборная Перу будет принимать сборную Уругвая на «Насьональ де Лима». Перу — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 03 Сентября 2021 года
    Перу
  • Лима
    •  Перу 04:00 Уругвай Уругвай
  • Монтевидео
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 2.95
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    Перу

    Сборная Перу в отборочной компании к ЧМ-2018 финишировала на пятом месте и через стыки с Новой Зеландией (2:0 и 0:0) пробились в финальную часть турнира, где не смогла выйти из группы.

    Этот турнир «инки» начали неудачно, заработав в шести стартовых турах четыре очка, с которыми находятся на восьмой строке, уступая четыре очка проходной позиции.

    Первый пункт перуанцы заработали в первом матче розыгрыша, расписав выездную мировую 2:2 с Парагваем. Затем они потерпели четыре поединка кряду, пока не победили в гостяъ Эквадор (2:1).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Минувшим летом команда дошла до полуфинала Кубка Америки, где проиграла Бразилии с результатом 0:1.

    Уругвай

    Уругвай в минувшей отборочной компании к ЧМ-2018 финишировал на втором месте. На мировом форуме коллектив дошел до четвертьфинала, проиграв на этой стадии 0:2 Франции.

    В текущей квалификационной компании, где сыграно шесть матчей, «чарруа» с восемью набранными очками идут пока четвертыми в турнирной таблице.

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  • Вчера

    • Стартовали уругвайцы с домашней виктории над Чили со счетом 2:1, затем проиграли на выезде Эквадору (2:4) и разгромили вне родных стен Колумбию (3:0). А после поражения от Бразилии (0:2) сыграли вничью с Парагваем (0:0) и Венесуэлы (0:0).

    На летнем Кубке Америки «Селесте» проиграли в четвертьфинале Колумбии (0:0) по пенальти со счетом 2:4.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех хозяев поля, а также ничья оцениваются в 2,90.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

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    Перу — Уругвай: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 03.09.2021. Прогнозы на футбол. Удержится ли Уругвай в проходной зоне ЧМ-2022?
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