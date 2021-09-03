«Арсенал» подпишет экс-защитника «Тоттенхэма»

Экс-защитникв ближайшее время станет игроком, сообщает Sky Sports.

Напомним, что 28-летний ивуариец 1 сентября расторг контракт со «шпорами» и переберется в стан «канониров» в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Орье принял участие в 19 матчах АПЛ, в которых отметился двумя забитыми мячами. В лондонский клуб защитник пришел в 2017 году из «Пари Сен-Жермен».

Осенью 2020 года он на захотел переходить в московский «Спартак». Президент «шпор» Даниэль Леви уже практически согласовал сделку, которая предполагала выплату солидной денежной суммы, но игрок не выразил желания перебираться в Россию.