ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная России пока что вторая в группеБудут ли Россия и Армения лидерами после 5-го тура?
  • 09:45
    • Ионов и Марио Фернандес пропустят игру с Кипром, но будут готовы к матчу с Мальтой
  • 09:21
    • Фомин покинул расположение сборной России из-за повреждения
  • 09:02
    • «Ахмат» объявил о переходе защитника «Зальцбурга»
  • 08:47
    • Пьянич перешел из «Барселоны» в «Бешикташ»
  • 08:33
    • Аргентина с Месси победила Венесуэлу, Бразилия обыграла Чили
    Все новости спорта

    «Арсенал» подпишет экс-защитника «Тоттенхэма»

    Футбол Трансферы Футбол Англии АПЛ Арсенал Тоттенхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Экс-защитник «Тоттенхэма» Серж Орье в ближайшее время станет игроком «Арсенала», сообщает Sky Sports.

    Серж Орье
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Серж Орье

    Напомним, что 28-летний ивуариец 1 сентября расторг контракт со «шпорами» и переберется в стан «канониров» в качестве свободного агента.

    В минувшем сезоне Орье принял участие в 19 матчах АПЛ, в которых отметился двумя забитыми мячами. В лондонский клуб защитник пришел в 2017 году из «Пари Сен-Жермен».

    Осенью 2020 года он на захотел переходить в московский «Спартак». Президент «шпор» Даниэль Леви уже практически согласовал сделку, которая предполагала выплату солидной денежной суммы, но игрок не выразил желания перебираться в Россию.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова выиграет с разгромным счетом?
  • Андухар — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Рублев проиграет дерзкому Тиафо?
  • Рублев — Тиафо. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • В зарубе двух «Динамо» гости из Минска выступят успешно?
  • «Динамо» Москва — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.68
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андухар — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рублев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Словакия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры