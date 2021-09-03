Манчини прокомментировал ничью с Болгарией

Главный тренер сборной Италиипрокомментировал ничейный результат (1:1) в матче квалификации чемпионата мира 2022 с Болгарией.

«Мы создали много возможностей. Это была одна из тех игр, в которых мы могли бы сыграть еще 30 минут не забив. Мы пропустили случайный гол, наверное, надо было сфолить, чтобы остановить атаку.

Мы сделали все возможное, чтобы выиграть эту игру. В воскресенье у нас важная игра против Швейцарии, мы должны победить», — цитирует Манчини Rai Sport.

Сборная Италии с 10 очками занимает первое место в группе C, Болгария с двумя баллами — на четвертой строчке.

Следующий матч сборная Италии проведет 5 сентября на выезде против Швейцарии. Начало — в 21:45 мск.