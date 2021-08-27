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    Руй Витория: Конфликтов в «Спартаке» нет. Возможно, не хватает духа

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    Главный тренер «Спартака» Руй Витория после поражения от «Сочи» (1:2) в шестом туре РПЛ заявил, что не собирается подавать в отставку.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Спартак» в новом сезоне проиграл пять матчей из восьми.

    «Очевидно, что мы проиграли, хотя сделали самое сложное — забили первыми, но потеряли концентрацию и позволили создать сопернику два момента. Не смогли разобраться в этих ситуациях, надо было сыграть строже. Непростая игра, но не считаю проигрыш заслуженным. Контролировали ход игры, а соперник кроме этих моментов ничего не создал.

    Первый гол? Начали хорошую атаку, грамотно расставились, была хорошая подача, но игрок не подошел на вторую линию атаки, чтобы выиграть этот мяч. Защитники выбили мяч, но он попал на ногу игроку "Сочи", пошла контратака. Во втором голе Жиго не успел вернуться, соперник воспользовался нашим численным меньшинством. Нельзя позволять сопернику изменять ход игры, нужна строгость, зрелая игра.

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    • Отставка? Я борец по натуре, просто так не сдамся. Такие моменты бывают в жизни и футболе. Вы тоже переживали такие ситуации. Да, непростой момент, но я не повернусь спиной к этой ситуации. Буду стараться делать всё лучшее для клуба и игроков. Верю в то, что я делаю.

    В паузу поработаем, игроков останется много: Квинси, Соболев, Мозес и так далее. Поработаем, воспользуемся паузой, чтобы улучшить. Почему играет Хендрикс, а не Крал? Мы посчитали, что это будет лучшим выбором. Хендрикс может разворачивать игру за счет передач, а не бега и движения. У всех игроков свои характеристики.

    Можете спросить у любого игрока. Конфликтов нет. Это неправда. Точка. Возможно, не хватает духа. Постоянно работаем над завершением, ребята много бьют по воротам из разных ситуаций. Это стечение обстоятельств, которое можно исправить только работой.

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    • В самом начале работы предоставили список игроков, которые необходимы в виде усиления. Я ничего не обсуждал публично и не буду. Это внутренний вопрос, который касается меня и руководства», — приводит слова Витории «Матч ТВ».

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