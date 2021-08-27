Мориба перейдет из «Барселоны» в «Тоттенхэм»

Илаиш Мориба Фото: globallookpress.com
Как сообщает известный итальянский журналист Николо Скира, 18-летний футболист перейдет в «Тоттенхэм».
Контракт воспитанника «Барселоны» с лондонским клубом будет рассчитан до лета 2025 года.
✅🔜📝 — Ilaix #Moriba to #Tottenham from #Barça. Contract until 2025. #transfers #THFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 26, 2021
«Барселона» хочет получить за Илаиша около 20 миллионов евро.
Ранее Мориба отказался продлевать контракт с «Барселоной». Игрока не устроили финансовые условия, предложенные каталонским клубом.
Напомним, лидер «Тоттенхэма» Харри Кейн заявил, что не покинет команду в этом году.