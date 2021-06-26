Уэльс — Дания: счет матча 0:4, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Встреча, которая прошла в Амстердаме, завершилась со счетом 4:0.

Подопечные Каспера Хьюлманда вышли вперед на 27-й минуте, когда Каспер Дольберг с левого фланга сместился к центру, почти дошел до штрафной площади и с правой ноги уложил мяч в дальний нижний угол.

Календарь и таблица Евро-2020

На 48-й минуте Дольберг оформил дубль, воспользовавшись грубой ошибкой валлийской обороны, которая подарила ему мяч прямо перед воротами.

На 88-й минуте успех датчан развил Йоаким Мехле, который подобрал мяч в штрафной, на замахе ушел от защитника и поразил ближний верхний угол.

В компенсированное время прямую красную карточку за грубый фол получил Гарри Уилсон.

Незадолго до финального свистка победную точку поставил Мартин Брейтуэйт, избежавший офсайда и отправивший мяч точно в нижний угол.

Футбол. Евро-2020. 1/8 финала Уэльс — Дания 0:4 Голы: 0:1 Каспер Дольберг (27'), 0:2 Каспер Дольберг (48'), 0:3 Йоаким Мехле (88'), 0:4 Мартин Брайтвайт (90') Уэльс: Дэнни Уорд, Бен Дэвис, Джо Родон, Коннор Робертс (Неко Уильямс, 40'), Крис Мепэм, Джо Аллен, Аарон Рэмси, Гарет Бэйл, Joe Morrell (Гарри Уилсон, 60'), Даниэль Джеймс (Дэвид Брукс, 78'), Киффер Мур (Тайлер Робертс, 78') Дания: Каспер Шмейхель, Янник Вестергор, Симон Кьер (Йоаким Андерсен, 77'), Андреас Кристенсен, Йоаким Мехле, Томас Делейни (Матиас Йенсен, 60'), Йенс Ларсен (Nicolai Boilesen, 77'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мартин Брайтвайт, Каспер Дольберг (Андреас Корнелиус, 69'), Миккель Дамсгор (Кристиан Нергор, 60') Предупреждения: Джо Родон (26'), Киффер Мур (40'), Дэвид Брукс (80'), Гарет Бэйл (90') Удаление: Гарри Уилсон (90')

Сборная Дании стала первым четвертьфиналистом Евро-2020. В следующем раунде она сыграет с победителем пары Италия — Австрия.