«Ахмат» подал в суд на Google

подал в арбитражный суд Москвы иск к компании Google из-за блокировки YouTube-канала, сообщает официальный сайт клуба.

Канал грозненского клуба был заблокирован после того, как США ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова.

«Футбольный клуб "Ахмат" противопоставит санкциям США принцип нейтральности спорта: клуб защищает свои интересы в российских судах и ФАС России, а также во взаимодействии с институтами ООН.

Санкции против спортивной организации и односторонние ограничительные меры США как таковые являются недопустимым и неправовым методом политического давления. Демонстративное лишение клуба права распространять информацию, предпринятое со стороны IT-гиганта Google, препятствует продвижению футбольной культуры.

Клуб обратился в арбитражный суд с иском к Google с требованием снять блокировку с YouTube-канала ФК "Ахмат", а также с заявлением в ФАС России в связи наличием в действиях Google признаков злоупотребления доминирующим положением на рынке социального сетевого видеохостинга. Клуб считает необходимым максимально вовлечь в процесс как спортивную общественность, так и мировое сообщество.

Для этого ФК "Ахмат" обратился к специальному докладчику ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Наша задача — привлечь внимание ООН к беспрецедентному давлению на клуб, которое противоречит принципам и нормам, установленным Международной хартией физического воспитания и спорта, резолюциями ООН, Олимпийской хартией МОК и уставами ФИФА и УЕФА», — говорится в сообщении.