Сака: Доволен, что и плей-офф мы начнем на «Уэмбли»

«Мы показали сегодня хорошую игру. Тренер попросил меня сыграть так же, как на протяжении всего сезона в "Арсенале".
Передо мной возникло свободное пространство, чтобы отойти вглубь и принять там мяч, — такой маневр приводил соперников в замешательство.
Я начал первую фазу атаки, и в ее завершение Джек [Грилиш] навесил, а Рахим [Стерлинг] поразил ворота.
Конечно, Грилиш сделал прекрасную передачу, а Рахим был в нужном месте. Я тоже пытался замкнуть этот навес, но не хватило роста.
Доволен, что и плей-офф мы начнем на "Уэмбли". Здесь мы чувствуем себя уверенно, а болельщики — это наш дополнительный игрок. В общем, все отлично», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
Сборная Англии набрала 7 очков и заняла первое место в группе D.
В первом раунде плей-офф подопечные Гаррета Саутгейта сыграют со второй сборной группы F (Франция, Германия, Португалия и Венгрия).