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    Сака: Доволен, что и плей-офф мы начнем на «Уэмбли»

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    Полузащитник сборной Англии Букайо Сака прокомментировал победу над Чехией (1:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

    Букайо Сака
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    Букайо Сака

    «Мы показали сегодня хорошую игру. Тренер попросил меня сыграть так же, как на протяжении всего сезона в "Арсенале".

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    Передо мной возникло свободное пространство, чтобы отойти вглубь и принять там мяч, — такой маневр приводил соперников в замешательство.

    Я начал первую фазу атаки, и в ее завершение Джек [Грилиш] навесил, а Рахим [Стерлинг] поразил ворота.

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    • Конечно, Грилиш сделал прекрасную передачу, а Рахим был в нужном месте. Я тоже пытался замкнуть этот навес, но не хватило роста.

    Доволен, что и плей-офф мы начнем на "Уэмбли". Здесь мы чувствуем себя уверенно, а болельщики — это наш дополнительный игрок. В общем, все отлично», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Сборная Англии набрала 7 очков и заняла первое место в группе D.

    В первом раунде плей-офф подопечные Гаррета Саутгейта сыграют со второй сборной группы F (Франция, Германия, Португалия и Венгрия).

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