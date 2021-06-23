Сборная Англии застолбила себе первое место в группе D, в прагматичном стиле обыграв команду Чехии (1:0). Чехи из-за результата параллельного матча опустились на третью строчку в таблице, но гарантировали себе выход в плей-офф.

Ход матча

3’ Англичане агрессивно начали встречу. Рахим Стерлинг влетел в штрафную Чехии на скорости и пытался перебросить голкипера, который на него вышел, но мяч предательски полетел в дальнюю штангу.

10’ Гарри Кейна сбили в середине поля. Шоу мягко навесил в штрафную сборной Чехии, Стоунз выше ворот головой пробил.

12’ 0:1 Рахим Стерлинг. Кейн слева отправил вперёд Грилиша. Джек навесил на дальнюю штангу чешских ворот, где Стерлинг головой отправил мяч в сетку ворот.

Чехия — Англия uefa.com

26’ Магуайр отличным пасом слева вывел к чешским воротам Кейна. Гарри пробил в дальний угол, но голкипер Вацлик сумел парировать удар.

29’ Чехи ответили не менее опасной атакой. Голеш с двадцати восьми метров пробил в левый угол — Пикфорд в красивом броске сумел отбить мяч.

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36’ Боржил слева навесил на Янкто, удар которого с лёта по воротам англичан пришёлся в Шоу. Мяч отскочил на Соучека, который с четырнадцати метров пробил впритирку с левой штангой.

38’ В ответной атаке Шоу слева с острого угла с рикошетом пробил в ближний угол ворот сборной Чехии. Вацлик успел отбить мяч в прыжке.

Чехия — Англия uefa.com

43’ Кейн справа с линии штрафной площади низом пробил по воротам. Вацлик отбил мяч на Стерлинга, который находился в офсайде.

60’ Второй тайм долгое время проходил с обилием борьбы, но совершенно без моментов и ударов по воротам. Наконец чехам удался опасный навес в штрафную сборной Англии, Пикфорд вышел из ворот и рукой выбил мяч в поле подальше.

68’ Сака с фланга со штрафного навесил. Магуайр упал неподалёку от линии вратарской сборной Чехии в надежде на пенальти, но арбитр даже не свистнул.

84’ Вышедший на замену нападающий Пекхарт от линии штрафной сборной Англии опасно низом пробил, но мяч прошёл рядом с ближней штангой.

Чехия — Англия uefa.com

88’ Хендерсон поразил ворота сборной Чехии, но арбитр зафиксировал офсайд. Хотя видеоповтор показал, что мяч к игроку английской сборной отскочил от чешского защитника.

Футбол. Евро-2020. Группа D Чехия — Англия 0:1 Гол: 0:1 Рахим Стерлинг (12') Чехия: Томаш Вацлик, Ондржей Челюстка, Владимир Цоуфаль, Томаш Калас, Ян Борил, Владимир Дарида (Алекс Краль, 64'), Томаш Голеш (Матей Выдра, 84'), Лукаш Масопуст (Адам Гложек, 64'), Якуб Янкто (Петр Шевчик, 46'), Томаш Соучек, Патрик Шик (Томаш Пекхарт, 75') Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Люк Шоу, Джон Стоунс (Тайрон Мингс, 79'), Гарри Магуайр, Деклан Райс (Джордан Хендерсон, 46'), Джек Грилиш (Джуд Беллингхэм, 68'), Рахим Стерлинг (Маркус Рашфорд, 67'), Калвин Филлипс, Букайо Сака (Джейдон Санчо, 84'), Гарри Кейн Предупреждение: Ян Борил (61')

Правый полузащитник сборной Англии Букайо Сака признан был лучшим игроком по итогам матча.

Baller ✅

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bukayo Saka named Star of the Match after an electric display in attack for England 🌶️

Did you predict that? 🤔@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/50K1uDCH3J — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021

Турнирная таблица

После этой победы сборная Англии набрала 7 очков и заняла первое место в группе D.

Группа D LiveSport.ru

Команда Чехии с четырьмя очками стала третьей, пропустив Хорватию на второе место из-за меньшего количества забитых мячей, но стала одной из четырех команд, вышедших в 1/8 Евро с третьего места.

Рейтинг команд, занявших третьи места uefa.com

Следующие матчи

В первом раунде плей-офф Англия сыграет со второй сборной группы F. Участниками группы F являются Франция, Германия, Португалия и Венгрия.

Матч пройдет 29 июня в Лондоне, на «Уэмбли» и начнется в 19:00 мск

Чехия в 1/8 финала может встретиться с:

— Нидерландами (тогда матч пройдет 27 июня в Будапеште и начнется в 19:00 мск)

— Бельгией (27 июня, Севилья, 22:00 мск)

— победителем группы E, где за лидерство бьются Швеция, Испания, Словакия и Польша (29 июня, Глазго, 22:00 мск).

Прямая речь

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии

— У чехов очень хорошая команда. Они дорожат мячом, найти брешь в их обороне действительно непросто. Мы же должны прибавлять в игре. Пока нам не хватает стабильности, но временами мы выглядим как очень хорошая команда. Мы многое делаем правильно, есть очень радостные моменты. Конечно, мы хотели выиграть группу, чтобы остаться на «Уэмбли». Посмотрим, кто нам достанется теперь в соперники.

Чехия — Англия uefa.com

Рахим Стерлинг, нападающий сборной Англии

— Положительные моменты есть: мы лучше держали мяч, находили бреши в обороне и добились желаемого результата. Сака и Грилиш успешно сыграли на подхвате. Здорово, что даже в ближайшем резерве есть кому организовывать голевые комбинации. Разные игроки для разных матчей — это одна из граней таких турниров.

Календарь и таблица Евро-2020

Букайо Сака, полузащитник сборной Англии

— Мы показали сегодня хорошую игру. Тренер попросил меня сыграть так же, как на протяжении всего сезона в «Арсенале». Конечно, Грилиш сделал прекрасную передачу, а Рахим был в нужном месте. Я тоже пытался замкнуть этот навес, но не хватило роста. Доволен, что и плей-офф мы начнем на «Уэмбли». Здесь мы чувствуем себя уверенно, а болельщики — это наш дополнительный игрок. В общем, все отлично.