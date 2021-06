3’ Англичане агрессивно начали встречу. Рахим Стерлинг влетел в штрафную Чехии на скорости и пытался перебросить голкипера, который на него вышел, но мяч предательски полетел в дальнюю штангу.

10’ Гарри Кейна сбили в середине поля. Шоу мягко навесил в штрафную сборной Чехии, Стоунз выше ворот головой пробил.

12’ 0:1 Рахим Стерлинг. Кейн слева отправил вперёд Грилиша. Джек навесил на дальнюю штангу чешских ворот, где Стерлинг головой отправил мяч в сетку ворот.

26’ Магуайр отличным пасом слева вывел к чешским воротам Кейна. Гарри пробил в дальний угол, но голкипер Вацлик сумел парировать удар.

29’ Чехи ответили не менее опасной атакой. Голеш с двадцати восьми метров пробил в левый угол — Пикфорд в красивом броске сумел отбить мяч.

36’ Боржил слева навесил на Янкто, удар которого с лёта по воротам англичан пришёлся в Шоу. Мяч отскочил на Соучека, который с четырнадцати метров пробил впритирку с левой штангой.

38’ В ответной атаке Шоу слева с острого угла с рикошетом пробил в ближний угол ворот сборной Чехии. Вацлик успел отбить мяч в прыжке.

43’ Кейн справа с линии штрафной площади низом пробил по воротам. Вацлик отбил мяч на Стерлинга, который находился в офсайде.

60’ Второй тайм долгое время проходил с обилием борьбы, но совершенно без моментов и ударов по воротам. Наконец чехам удался опасный навес в штрафную сборной Англии, Пикфорд вышел из ворот и рукой выбил мяч в поле подальше.

68’ Сака с фланга со штрафного навесил. Магуайр упал неподалёку от линии вратарской сборной Чехии в надежде на пенальти, но арбитр даже не свистнул.

84’ Вышедший на замену нападающий Пекхарт от линии штрафной сборной Англии опасно низом пробил, но мяч прошёл рядом с ближней штангой.

88’ Хендерсон поразил ворота сборной Чехии, но арбитр зафиксировал офсайд. Хотя видеоповтор показал, что мяч к игроку английской сборной отскочил от чешского защитника.

Правый полузащитник сборной Англии Букайо Сака признан был лучшим игроком по итогам матча.

