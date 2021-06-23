Орбан: Постараемся создать для Германии причины для огорчения

Защитник сборной Венгрииподелился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Германии в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2020.

«Важно, чтобы мы были уверены в себе. Нужно получать удовольствие от всех наших усилий. По сравнению с первым матчем мы очень прибавили во втором.

Мы должны научиться переносить уверенность из второго матча в третий и показывать эту уверенность во время игры.

Мы будем наслаждаться игрой и отдадим все силы в борьбе с таким сильным соперником.

Постараемся создать для него причины для огорчения. Будет здоровы, если получится и заодно наберем очки», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Матч Германия — Венгрия пройдет в Мюнхене и начнется в 22:00 мск. Прогноз на встречу можно прочитать по ссылке.