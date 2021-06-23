Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бельгия выиграла группу BЕвро-2020 — последний шанс для этой Бельгии
  • 13:50
    • Суд обязал Кокорина и Мамаева заплатить избитому водителю еще 200 тыс. рублей
  • 12:53
    • «Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером
  • 12:13
    • СМИ: Мбаппе сообщил «ПСЖ» о желании покинуть клуб
  • 23:52
    • Сборная Хорватии обыграла Шотландию и вышла в 1/8 финала Евро-2020
  • 23:52
    • Чехия уступила Англии и вышла в плей-офф с третьего места в группе D
    Все новости спорта

    Кутепов: Витория уже старается по-русски общаться на тренировках

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о первых тренировках под руководством португальского тренера Руя Витории.

    Илья Кутепов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Кутепов

    «Руй Витория уже старается по-русски общаться на тренировках. Думаю, у него будет хороший словарный запас. По опыту могу сказать, что португальцы и бразильцы хорошо осваивали русский язык.

    Используется ли как-то мой опыт игры в нападении? Ни в коем случае, это уже пройденный этап. Даже не знаю с чем сравнить, это совсем не моя позиция. Я привык играть центральным защитником, перестраиваться очень тяжело.

  • Жена Федуна рассказала, сколько хотел получать в «Спартаке» Фонсека
  • Читайте по теме

    • Пока невозможно сказать, по какой схеме захочет играть главный тренер. На тренировках мы работаем с смешанных группах, делаем больше игровых упражнений, а не тактических», — приводит слова Кутепова «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция выиграет у Португалии с крупным счетом?
  • Португалия — Франция. Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
  • Испания разорвет словацкую оборону?
  • Словакия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Насколько активными будут немцы в атаке?
  • Германия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.55
  • Экспресс дня 23 июня
  • Сегодня в 18:30
    •  3.38
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Словакия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Швеция — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чили — Парагвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боливия — Уругвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сеара — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Коринтианс — Спорт Ресифи
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры