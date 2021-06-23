Кутепов: Витория уже старается по-русски общаться на тренировках

Защитник «Спартака»рассказал о первых тренировках под руководством португальского тренера

«Руй Витория уже старается по-русски общаться на тренировках. Думаю, у него будет хороший словарный запас. По опыту могу сказать, что португальцы и бразильцы хорошо осваивали русский язык.

Используется ли как-то мой опыт игры в нападении? Ни в коем случае, это уже пройденный этап. Даже не знаю с чем сравнить, это совсем не моя позиция. Я привык играть центральным защитником, перестраиваться очень тяжело.

Пока невозможно сказать, по какой схеме захочет играть главный тренер. На тренировках мы работаем с смешанных группах, делаем больше игровых упражнений, а не тактических», — приводит слова Кутепова «Спорт-Экспресс».