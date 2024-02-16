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    Сможет ли «Лион» одолеть мощную «Ниццу»?

    «Лион» — «Ницца». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига 1, 16 февраля 2024 года

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    «Лион»
    В рамках 22-го тура французской Лиги 1 16 февраля пройдет матч «Лион» — «Ницца». Начало — 23:00 (мск). «Лион» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Февраля 2024 года
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    «Лион»

    Турнирное положение: После 21-го тура «Лион» занимает 13-е место в таблице Лиги 1 с 22 очками в активе. Команда буквально выбралась со дна чемпионата и сейчас движется вперед.

    «Лион» очень много пропустил в нынешнем сезоне (34 мяча), являясь одной из худших команд по этому показателю. К слову, команда забила также не так много (22 гола).

    Коэффициенты матча Лион — Ницца

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    Последние матчи: В прошедшем туре «Лион» обыграл на чужом поле «Монпелье» (2:1), перевернув игру во 2-м тайме — волевая победа. Матчем ранее в Лиге 1 команда обыграла «Марсель» (1:0).

    За последние 5 матчей во всех турнирах «Лион» проиграл только «Ренну» (2:3), победив в остальных 4-х встречах.

    Все прогнозы на Лигу 1

    За этот период команда забила 9 голов при 6-и пропущенных. Стоит отметить, что в 4-х из 5-и матчах «Лион» забил по 2 гола.

    Не сыграют: Жоанн Лепенан (травма колена).

    Состояние команды: Смена главного тренера пошла на пользу «Лиону». Команда из последнего места стремится занять высокие позиции по итогам сезона. По игре «Лиона» видно, что у нее есть все для того, чтобы побороться за еврокубки.

    Стоит отметить, что команда одинаково уверенно действует как на своем, так и на чужом поле. «Лион» способен обыграть любого соперника, даже «Ниццу».

    Последний раз «львы» обыгрывали «Ниццу» в феврале 2022-го года (2:0). С тех пор «Лион» терял очки в матчах против этого соперника. Смогут ли хозяева переломить эту традицию в предстоящем матче?

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» проводит феноменальный сезон, занимая 2-е место в таблице Лиги 1 с 39-ю очками в активе после 21-го тура. Несмотря на это, команда не может чувствовать себя комфортно, ведь преследователи наступают на пятки.

    «Ницца» уже вряд-ли будет всерьез бороться за лидерство в Лиге 1 с ПСЖ, ведь отрыв составляет 11 очков, но команде важно удержаться в зоне Лиги чемпионов. «Брест» (4-е место) отстает от «Ниццы» всего на 3 балла.

    Последние матчи: В последнем туре команда довольно неожиданно на своем поле проиграла «Монако» (2:3), пропустив решающий гол на 77-й минуте. 3-й гол гостей забил российский полузащитник Александр Головин.

    В последнем матче Кубка Франции «Ницца» разгромила «Монпелье» (4:1) и прошла в 1/4 финала. К 39-й минуте встречи команда уже вела со счетом 3:0.

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    • За последние 5 матчей во всех турнирах «Ницца» проиграла только 1 раз, трижды победила и однажды сыграла вничью.

    Не сыграют: Алексис Бека и Софиан Диоп (у обоих травмы).

    Состояние команды: «Ницца» в полном порядке на протяжении всего сезона. Команда не выдает суперрезультативные матчи, но очень надежно действует в обороне.

    За 21 матч в нынешнем сезоне Лиги 1 «Ницца» пропустила только 14 раз — это лучший результат в лиге. При этом, команда забила всего 22 мяча.

    В последних 3-х очных встречах между «Лионом» и «Ниццей» дважды была зафиксирована ничья. Еще в одном поединке «Ницца» обыграла своего соперника со счетом 3:1.

    Статистика для ставок

    • «Ницца» проиграла только 1 раз в 5-и последних очных встречах с «Лионом»

    • В 3-х матчах из 5-и последних на своем поле «Лион» не пропустил ни одного гола

    • В 3-х из 5-и последних матча «Ницца» пробивала тотал 4.5 больше

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.15, а победа гостей — в 2.75.

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    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.67 соответственно.

    Прогноз: Обеим командам необходим результат. Можно предположить, что одна из них поведет в счете в 1-м тайме.

    Ставка: Только одна команда забьет в 1-м тайме за 1.95.

    Прогноз: «Лион» и «Ницца» играют очень здорово в последнее время. Можно предположить, что хозяева на своем поле забьет минимум 1 гол.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Лиона» 1 больше за 1.80.

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    «Лион» — «Ницца»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 16.02.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лион» одолеть мощную «Ниццу»?
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