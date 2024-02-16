«Интер» — «Салернитана». Матч пройдет в рамках 25-го тура итальянской Серии А, начало — 23:00 (мск) «Интер» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Турнирное положение: «Интер» лидирует в Серии А. В его активе 55 забитых мячей, в пассиве — 12 пропущенных.

Команда опережает своего ближайшего преследователя «Ювентус» на семь очков. При этом туринцы сыграли на один матч больше, так что потенциально отрыв составляет 10 баллов.

Коэффициенты матча Интер — Салернитана 1X2Новым игрокам 1.187.9015.00Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре хозяева одолели «Рому» на выезде. «Нерадзурри» вели 1:0, затем уступали по ходу матча 1:2, но в итоге выиграли со счетом 4:2.

На сегодня у клуба победная серия в семь поединков во всех турнирах — сопернику явно не позавидуешь.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Сенси, Фраттези, Ачерби, Куадрадо. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах во всех турнирах «Интер» не проиграл, и только в одном не победил, сыграв вничью.

Такая игры и результаты позволяют клубу чувствовать себя уверенно в чемпионской гонке, и перед грядущим матчем ему важно избежать недооценки куда более слабого соперника.

Лучшим бомбардиром хозяев и всего чемпионата остается Лаутаро Мартинес, который забил в Серии А 19 мячей. В других турнирах он отметился тремя голами.

«Салернитана»

Турнирное положение: По итогам 24 матчей Серии А «Салернитана» занимает последнее, 20-е место с 13 очками и разницей мячей 20-47.

Команда на семь очков отстает от безопасной 17-й позиции. Клуб, очевидно, не имеет право на потерю очков, чтобы спастись.

Последние матчи: хозяева в прошлом туре на своем поле потерпели разгромное поражение. Хозяева пропустили от «Эмполи» три мяча, пропустив один.

Эта неудача стала шестой в семи последних матчах коллектива при одной ничьей, поэтому явно переживает кризис.

Не сыграют: Пьероцци, Пасалидис, Дьёмбер и Фасио — у всех травмы. Дисквалифицирован — Брадарич.

Состояние команды: в последних 12 поединках во всех турнирах «Салернитана» одержала лишь одну победу при девяти поражениях и двух ничьих.

Такие результаты закономерно привели ее на дно турнирной таблицы и всерьез угрожают понижению в классе.

Антонио Кандрева — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Италии с пятью голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Салернитаны» было забито больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Салернитаны» забивали оба соперника

в четырех из пяти последних матчей «Интера» его соперник не забивал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — очевидный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.17. Ничья — в 7.60, победа «Салернитаны» — в 15.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.83 и 1.97.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Во время этой серии «Салернитана» забивала в обоих матчах «Ювентусу», а также отмечалась в воротах «Наполи» и «Ромы», поэтому вполне способна забить и «Интеру».

Хозяева же, особенно если матч сложится для них просто, могут позволить себе провести не всю игру с полной концентрацией, что даст возможность сопернику провести хотя бы одну результативную атаку.

Ставка: обе команды забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в шести из семи последних матчей «Салернитаны» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35