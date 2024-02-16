ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кингсли КоманКоман, Эвра, Анелька, Меньян и еще топ-10 воспитанников «ПСЖ», которые добились успеха в других клубах Хаби АлонсоНазло Каррагеру. Пять причин, по которым Хаби Алонсо не подходит «Ливерпулю» «Милан»«Милан» — «Ренн». Онлайн
  • 10:52
    • Рублев победил Оже-Альяссима во втором круге турнира в Роттердаме
  • 00:52
    • «ПСЖ» одержал уверенную победу над «Реал Сосьедад» в ЛЧ
    Все новости спорта

    Разгромит ли «Интер» «Салернитану»?

    «Интер» — «Салернитана». Ставка (к. 2.10) и прогноз на чемпионат Италии на 16 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Салернитана Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Салернитана»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер» — безусловный фаворит матча
    «Интер» — «Салернитана». Матч пройдет в рамках 25-го тура итальянской Серии А, начало — 23:00 (мск) «Интер» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 16 Февраля 2024 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 23:00 Салернитана Салернитана
  • Салерно
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: «Интер» лидирует в Серии А. В его активе 55 забитых мячей, в пассиве — 12 пропущенных.

    Команда опережает своего ближайшего преследователя «Ювентус» на семь очков. При этом туринцы сыграли на один матч больше, так что потенциально отрыв составляет 10 баллов.

    Коэффициенты матча Интер — Салернитана

    1X2Новым игрокам
  • 1.187.9015.00Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре хозяева одолели «Рому» на выезде. «Нерадзурри» вели 1:0, затем уступали по ходу матча 1:2, но в итоге выиграли со счетом 4:2.

    На сегодня у клуба победная серия в семь поединков во всех турнирах — сопернику явно не позавидуешь.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Сенси, Фраттези, Ачерби, Куадрадо. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах во всех турнирах «Интер» не проиграл, и только в одном не победил, сыграв вничью.

    Такая игры и результаты позволяют клубу чувствовать себя уверенно в чемпионской гонке, и перед грядущим матчем ему важно избежать недооценки куда более слабого соперника.

    Лучшим бомбардиром хозяев и всего чемпионата остается Лаутаро Мартинес, который забил в Серии А 19 мячей. В других турнирах он отметился тремя голами.

    «Салернитана»

    Турнирное положение: По итогам 24 матчей Серии А «Салернитана» занимает последнее, 20-е место с 13 очками и разницей мячей 20-47.

    Команда на семь очков отстает от безопасной 17-й позиции. Клуб, очевидно, не имеет право на потерю очков, чтобы спастись.

    Последние матчи: хозяева в прошлом туре на своем поле потерпели разгромное поражение. Хозяева пропустили от «Эмполи» три мяча, пропустив один.

    Эта неудача стала шестой в семи последних матчах коллектива при одной ничьей, поэтому явно переживает кризис.

    Не сыграют: Пьероцци, Пасалидис, Дьёмбер и Фасио — у всех травмы. Дисквалифицирован — Брадарич.

  • Трансферный дайджест. 30 января — 5 февраля
  • Паласиос готов перебраться в АПЛ, Миранчук не хочет продлевать контракт с «Локомотивом», Зелиньский в шаге от перехода в «Интер»
  • 05/02/2024

    • Состояние команды: в последних 12 поединках во всех турнирах «Салернитана» одержала лишь одну победу при девяти поражениях и двух ничьих.

    Такие результаты закономерно привели ее на дно турнирной таблицы и всерьез угрожают понижению в классе.

    Антонио Кандрева — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Италии с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Салернитаны» было забито больше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Салернитаны» забивали оба соперника

    • в четырех из пяти последних матчей «Интера» его соперник не забивал.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — очевидный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.17. Ничья — в 7.60, победа «Салернитаны» — в 15.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.83 и 1.97.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Во время этой серии «Салернитана» забивала в обоих матчах «Ювентусу», а также отмечалась в воротах «Наполи» и «Ромы», поэтому вполне способна забить и «Интеру».

    Хозяева же, особенно если матч сложится для них просто, могут позволить себе провести не всю игру с полной концентрацией, что даст возможность сопернику провести хотя бы одну результативную атаку.

    Ставка: обе команды забьют за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в шести из семи последних матчей «Салернитаны» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Димитров — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Шевченко — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сибирь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Коллинс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сочи — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Навбахор — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сепахан — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Мольде — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 16.02.2024. Прогнозы на футбол. Разгромит ли «Интер» «Салернитану»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры