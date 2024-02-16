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    Прервется ли беспроигрышная серия «Вильярреала»?

    «Вильярреал» — «Хетафе». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 16 февраля 2024 года

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    «Вильярреал» — фаворит матча
    В рамках 25-го тура испанской Ла Лиги 16 февраля пройдет матч «Вильярреал» — «Хетафе». Начало — 23:00 (мск). «Вильярреал» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Февраля 2024 года
    Вильярреал
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    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Вильярреал» занимает 13-е место в турнирной таблице с отрывом в восемь очков от зоны вылета — 18-й позиции.

    В активе команды 34 забитых мячей, в пассиве — 46 пропущенных. Ранее «Желтая субмарина» славилась своей обороной, но сейчас именно проблемы с ней не позволяют ей всплыть из пучины таблицы.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Хетафе

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  • 2.103.603.60Бонус$9500
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    Последние матчи: в предыдущем туре левантийцы на выезде разошлись миром с «Алавесом» со счетом 1:1. Баски — их конкурент с точки зрения турнирной ситуации, поэтому ничья скорее была в пользу соперника.

    В последних четырех матчах, которые пришлись на Примеру, «Вильярреал» не знает поражений при одной победе и трех ничьих. Так что хозяева сейчас довольно неуступчивы.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Эрик Байи, Альфонсо Педраса, Рамон Терратс, Джастин Фойт, Денис Суарес и Йереми Пино — травмы. Дисквалифицированых нет.

    Состояние команды: текущая неуступчивость радует ее болельщиков исключительно в свете борьбы за выживание, но то, что у нее лишь одна победа в семи последних матчах их вряд ли радует.

    Такая игры и результаты не дают основания клубу рассчитывать не то, что на попадание в еврокубки, а даже просто подняться в верхнюю половину таблицы.

    В то же время, у клуба есть неплохие бомбардиры в лице Жерара Морено и Александра Серлота, у которых 18 голов на двоих (10 и восемь соответственно) — больше половины всей команды.

    «Хетафе»

    Турнирное положение: По итогам 24 туров Ла Лиги «Хетафе» занимает 10-е место с 33 очками и разницей мячей 32-33.

    Команда на пять очков отстает от зоны еврокубков — шестой позиции. Так что для попадания хотя бы в Лигу конференций, ей крайне важно стабильно побеждать.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле в фееричном поединке обыграл «Сельту». «Асулонес» вели 2:0 после первого тайма, но потеряли преимущество, однако все равно вырвали победу на 89-й минуте — 3:2.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная мини-серия в два матча, которые пришлись на Ла Лигу. Еще одна игра завершилась вничью против «Бетиса» (1:1) в гостях.

    Не сыграют: Анхилери и Арамбарри — травмы. Дисквалифицированных нет.

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    • Состояние команды: в последних шести поединках во всех турнирах «Хетафе» одержал две победы победу при трех поражениях и одной ничьей, так что у хозяев явно не лучшая форма.

    Примечательно, что перед этим у команды было четыре победы в шести матчах при одной ничьей и одном поражении, но такие результаты сейчас кажутся чем-то далеким.

    Лучшим бомбардиром клуба из пригорода Мадрида является Борха Майораль, который является вторым лучшим бомбардиром Ла Лиги с 15 голами — почти половина всех забитых мячей коллектива.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Вильярреал» не проиграл

    • В трех из четырех последних матчей «Вильярреала» фиксировалась ничья

    • в четырех из шести последних матчей «Хетафе» забивали оба соперника

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.03. Ничья — в 3.55, победа «Хетафе» — в 3.60.

    ТБ 2,5 считается и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.92 и 1.88.

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    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. «Вильярреал» не позволяет особо разгуляться соперникам в атаке, особенно на своем поле.

    В трех из четырех последних матчей «Хетафе» также было забито меньше 2,5 голов.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет ничья, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: ничья за 3.55

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    «Вильярреал» — «Хетафе»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 16.02.2024. Прогнозы на футбол. Прервется ли беспроигрышная серия «Вильярреала»?
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