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    Сможет ли «Барселона» переиграть «Сельту»?

    «Сельта» — «Барселона». Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, Примера, 17 февраля 2024 года

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    Роберт Левандовский
    В рамках 25-го тура испанской Примеры 17 февраля пройдет матч «Сельта» — «Барселона». Начало — 20:30 (мск). «Сельта» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Февраля 2024 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 20:30 Барселона Барселона
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    «Сельта»

    Турнирное положение:: коллектив из Виго откровенно плохо выступает в этом сезоне. «Небесные» имеют в своем активе только 20 очков.

    «Сельта» расположилась на шестнадцатой строчке и только на три пункта опережают зону вылета, где располагается «Кадис». Также ниже находятся только «Гранада» и «Альмерия».

    Коэффициенты матча Сельта — Барселона

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    «Кельты» 26 раз поразили ворота соперника и целых 35 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре подопечные Рафаэля Бенитеса на выезде уступили «Хетафе» (2:3), а до этого также в гостях разбили «Осасуну» (3:0).

    До этого также были поражения в противостояния с «Жироной» (0:1) и «Реал Сосьедадом» (0:1) в родных стенах.

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    Также между этими встречами был вылет из Кубка Испании, где «Сельта» уступила тому же «Реал Сосьедаду» (1:2).

    Не сыграют: не смогут помочь своей команде в этой игре Карлос Дотор, Уиллиот Сведберт и Джозеф Айду, которые травмированы.

    Состояние команды: пока что можно констатировать, что сезон для коллектива из Виго проходит провально. Команда вылетела из Кубка и борется за выживание в чемпионате.

    Главной задачей «небесных» остается сохранение прописки в элите и если им это удастся сделать, то минимальная цель на сезон будет считаться выполненной.

    Во время зимнего трансферного окна «Сельта» подписала Жаилсона, Хавьера Манкильо и Тадео Алленде, а вот рассталась только с Лаути и Агустином Марчесином.

    «Барселона»

    Турнирное положение: коллектив из Барселоны продолжает пытаться навязать борьбу за чемпионство. Команда из одноименного города набрала 51 очков по итогам первых 24-х туров.

    «Сине-гранатовые» расположились на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на десять пунктов. «Барселона», безусловно, будет пытаться наверстать упущенное, однако вряд ли у нее получится побороться за чемпионство.

    Каталонцы 50 раз поразили ворота оппонентов и 33 раза пропустили в собственные.

    Последние матчи: в прошлом туре команда сыграла вничью с «Гранадой» (3:3), а до этого в активе «блаугранас» была серия из двух подряд побед. Повержены были «Алавес» (3:1) и «Осасуна» (1:0).

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    • А вот перед этим у подопечных Хави было поражение от «Вильярреала» (3:5) в чемпионате и вылет из Кубка Испании от «Атлетика» (2:4).

    Еще немногим ранее «Барселона» переиграла «Осасуну» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании, но уступила «Реалу» (1:4) в финале турнира.

    Не сыграют: в лазарете каталонцев продолжают находиться Ферран Торрес, Ориель Ромеу, Серхи Роберто, Жоау Феликс, Гави, Маркос Алонсо и Алехандро Бальде. Все они не смогут помочь команде в этой игре.

    Состояние команды: в настоящий момент «Барселона» продолжает борьбу за два трофея (чемпионат и Лига чемпионов) и в случае победы хотя бы в одном сезон нельзя будет считать провальным, хотя победить команде будет крайне сложно.

    Главной новостью последних месяцев стало заявление наставника команды Хави о том, что он покинет коллектив по окончании текущего сезона.

    Во время зимнего трансферного окна «Барселона» пополнилась Витором Роке и Наимом Гарсией. Трансфер на выход у команды не было.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» забивает в каждом из последних 19 матчей во всех турнирах

    • «Сельта» выиграла только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

    • В последних 10 очных поединках «Барселона» выиграла 5 раз, «Сельта» — 3 раза, еще 2 игры завершились вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.90, а победа «Сельты» — в 3.95.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.70, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.17.

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    Прогноз: «Барселоне» необходимо только побеждать, чтобы продолжать погоню за лидерами, а «Сельте» нужно набирать очки для выживания в элите.

    Предположим, что обе команды будут идти вперед, поэтому поставим на то, что они смогут забить три мяча на двоих.

    Рекомендуемая ставка: тотал больше 2,5 за 1.70.

    Прогноз: если говорить об исходе поединка, то «Барселона» сильнее соперника и должна побеждать.

    Ставка: победа «Барселоны» за 1.85.

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    «Сельта» — «Барселона»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 17.02.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Барселона» переиграть «Сельту»?
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