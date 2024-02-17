В рамках 25-го тура испанской Примеры 17 февраля пройдет матч «Сельта» — «Барселона». Начало — 20:30 (мск). «Сельта» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

Турнирное положение:: коллектив из Виго откровенно плохо выступает в этом сезоне. «Небесные» имеют в своем активе только 20 очков.

«Сельта» расположилась на шестнадцатой строчке и только на три пункта опережают зону вылета, где располагается «Кадис». Также ниже находятся только «Гранада» и «Альмерия».

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«Кельты» 26 раз поразили ворота соперника и целых 35 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре подопечные Рафаэля Бенитеса на выезде уступили «Хетафе» (2:3), а до этого также в гостях разбили «Осасуну» (3:0).

До этого также были поражения в противостояния с «Жироной» (0:1) и «Реал Сосьедадом» (0:1) в родных стенах.

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Также между этими встречами был вылет из Кубка Испании, где «Сельта» уступила тому же «Реал Сосьедаду» (1:2).

Не сыграют: не смогут помочь своей команде в этой игре Карлос Дотор, Уиллиот Сведберт и Джозеф Айду, которые травмированы.

Состояние команды: пока что можно констатировать, что сезон для коллектива из Виго проходит провально. Команда вылетела из Кубка и борется за выживание в чемпионате.

Главной задачей «небесных» остается сохранение прописки в элите и если им это удастся сделать, то минимальная цель на сезон будет считаться выполненной.

Во время зимнего трансферного окна «Сельта» подписала Жаилсона, Хавьера Манкильо и Тадео Алленде, а вот рассталась только с Лаути и Агустином Марчесином.

«Барселона»

Турнирное положение: коллектив из Барселоны продолжает пытаться навязать борьбу за чемпионство. Команда из одноименного города набрала 51 очков по итогам первых 24-х туров.

«Сине-гранатовые» расположились на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на десять пунктов. «Барселона», безусловно, будет пытаться наверстать упущенное, однако вряд ли у нее получится побороться за чемпионство.

Каталонцы 50 раз поразили ворота оппонентов и 33 раза пропустили в собственные.

Последние матчи: в прошлом туре команда сыграла вничью с «Гранадой» (3:3), а до этого в активе «блаугранас» была серия из двух подряд побед. Повержены были «Алавес» (3:1) и «Осасуна» (1:0).

А вот перед этим у подопечных Хави было поражение от «Вильярреала» (3:5) в чемпионате и вылет из Кубка Испании от «Атлетика» (2:4).

Еще немногим ранее «Барселона» переиграла «Осасуну» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании, но уступила «Реалу» (1:4) в финале турнира.

Не сыграют: в лазарете каталонцев продолжают находиться Ферран Торрес, Ориель Ромеу, Серхи Роберто, Жоау Феликс, Гави, Маркос Алонсо и Алехандро Бальде. Все они не смогут помочь команде в этой игре.

Состояние команды: в настоящий момент «Барселона» продолжает борьбу за два трофея (чемпионат и Лига чемпионов) и в случае победы хотя бы в одном сезон нельзя будет считать провальным, хотя победить команде будет крайне сложно.

Главной новостью последних месяцев стало заявление наставника команды Хави о том, что он покинет коллектив по окончании текущего сезона.

Во время зимнего трансферного окна «Барселона» пополнилась Витором Роке и Наимом Гарсией. Трансфер на выход у команды не было.

Статистика для ставок

«Барселона» забивает в каждом из последних 19 матчей во всех турнирах

«Сельта» выиграла только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

В последних 10 очных поединках «Барселона» выиграла 5 раз, «Сельта» — 3 раза, еще 2 игры завершились вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.90, а победа «Сельты» — в 3.95.

ТБ 2,5 оценивается в 1.70, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.17.

Прогноз: «Барселоне» необходимо только побеждать, чтобы продолжать погоню за лидерами, а «Сельте» нужно набирать очки для выживания в элите.

Предположим, что обе команды будут идти вперед, поэтому поставим на то, что они смогут забить три мяча на двоих.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2,5 за 1.70.

Прогноз: если говорить об исходе поединка, то «Барселона» сильнее соперника и должна побеждать.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.85.