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    Колосков: Футбол стал неинтересным. 60% времени игроки катают мяч на своей половине

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что его очень расстраивает уровень футбола на чемпионате Европы.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Честно говоря, я не получаю удовольствие от просмотра большинства матчей Евро-2020. Я смотрю практически все игры, и меня возмущает вот это катание мяча.

    Примерно 60% от игрового времени эти выдающиеся футболисты катают мяч на своей половине поля: назад-поперек-поперек-назад. А как только теряют контроль, так другие начинают перекатывать.

    Футбол стал неинтересным.

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    • Французы провели неплохой матч первый, Германия в субботу сыграла здорово, итальянцы в обоих встречах были хороши, а в остальном все было довольно средне.

    Поэтому никакого восторженного состояния души у меня нет», — приводит слова Колоскова Газета.ру.

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