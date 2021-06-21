Колосков: Футбол стал неинтересным. 60% времени игроки катают мяч на своей половине

Почетный президент РФСпризнался, что его очень расстраивает уровень футбола на чемпионате Европы.

«Честно говоря, я не получаю удовольствие от просмотра большинства матчей Евро-2020. Я смотрю практически все игры, и меня возмущает вот это катание мяча.

Примерно 60% от игрового времени эти выдающиеся футболисты катают мяч на своей половине поля: назад-поперек-поперек-назад. А как только теряют контроль, так другие начинают перекатывать.

Футбол стал неинтересным.

Французы провели неплохой матч первый, Германия в субботу сыграла здорово, итальянцы в обоих встречах были хороши, а в остальном все было довольно средне.

Поэтому никакого восторженного состояния души у меня нет», — приводит слова Колоскова Газета.ру.