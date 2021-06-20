Тренер сборной Австрии: Мы нашли слабости Украины и собираемся использовать их

Главный тренер сборной Австрииподелился ожиданиями от предстоящего матча с Украиной в 3-м туре Евро-2020.

«Мы хотим выиграть этот матч, как хотим побеждать в каждой игре. Но всегда есть соперник, который хочет того же.

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Мы хорошо знаем Украину. У них есть игроки с высочайшими индивидуальными качествами. Но, как и у каждой команды, у них есть слабые места. Мы их нашли и собираемся использовать.

Нам нужно создавать больше пространства и улучшить вертикальную игру. В прошлом матче у нас были проблемы с последним пасом. Это будет ключевым аспектом в плане улучшения нашей атакующей игры.

[Выход в 1/8 финала] будет много значить для всех нас. В первую очередь для всей Австрии. Мы играем за свою страну. Сделаем все, что в наших силах. Эти игроки могут войти в историю. Это большой вызов и огромная мотивация для нас.

Мы еще не знаем, хватит ли четырех очков. Важно, чтобы мы начинали матч с первой минуты с абсолютным намерением выиграть.

Это наша работа. Затем посмотрим, как будет развиваться игра на протяжении 90 минут. И как тренер я буду принимать решения в отношении замен», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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Фода подтвердил, что Марко Арнаутович, пропускавший матч с голландцами из-за дисквалификации, выйдет в стартовом составе против Украины.

«У Арнаутовича есть нужные индивидуальные качества, чтобы решить судьбу матча самостоятельно в один момент.

Но это также зависит от остальных игроков. Нельзя выиграть игру за счет одного футболиста. Но это очень важный игрок», — сказал он.