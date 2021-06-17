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    Талалаев: Игра с Бельгией — это коронавирус, а первые 30 минут с Финляндией — последствия

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    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу сборной России над Финляндией (1:0) во втором туре группового этапа Евро-2020.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «В адрес сборной не свистели? Каждый слышит по-своему. Первые 30 минут игры были просто невозможными. Мы пропустили гол, который не засчитали из-за минимального офсайда, слава богу.

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    • Это, знаете, как последствие. Не так страшна сама болезнь, как говорится. Вот игра со сборной Бельгии — это коронавирус, а первые 30 минут игры с Финляндией — это последствия.

    Вот что пугает: мы отдаем мяч в первые 15 минут матча и тут же получаем гол. Хорошо, что попался такой соперник как Финляндия.

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    • Но это страшно, когда одна такая ошибка сразу приводит к голу», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

    В третьем туре сборная России сыграет с командой Дании. Матч состоится 21 июня в Копенгагене.

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