Талалаев: Игра с Бельгией — это коронавирус, а первые 30 минут с Финляндией — последствия

Главный тренер «Ахмата»прокомментировал победу сборной России над Финляндией (1:0) во втором туре группового этапа Евро-2020.

«В адрес сборной не свистели? Каждый слышит по-своему. Первые 30 минут игры были просто невозможными. Мы пропустили гол, который не засчитали из-за минимального офсайда, слава богу.

Это, знаете, как последствие. Не так страшна сама болезнь, как говорится. Вот игра со сборной Бельгии — это коронавирус, а первые 30 минут игры с Финляндией — это последствия.

Вот что пугает: мы отдаем мяч в первые 15 минут матча и тут же получаем гол. Хорошо, что попался такой соперник как Финляндия.

Но это страшно, когда одна такая ошибка сразу приводит к голу», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

В третьем туре сборная России сыграет с командой Дании. Матч состоится 21 июня в Копенгагене.