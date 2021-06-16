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    Ярошик: Россия выглядит не очень. Мертвая команда

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    Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался о победе сборной России над командой Финляндии (1:0) в матче Евро-2020.

    Россия — Финляндия
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    Россия — Финляндия

    «Очень важная победа для России. Но в последние 30 минут я не получил никаких эмоций от игры. Ничего там не было. Я не видел никакого футбола.

    Мне казалось, что никто не хочет с мячом играть. Не было движения на получение мяча. Ожидал немного другую игру.

    В любом случае все впереди. Самая важная игра будет против Дании. Только после нее можно будет рассуждать о степени успеха этого турнира.

    Конечно, сборная России может выйти из группы. По турнирной таблице, возможно, хватит и одного очка. Концовка в этой группе очень интересная.

    Думаю, что Дания все-таки по зубам России. Но пока Россия выглядит не очень. Я бы сказал — мертвая команда», — заявил Ярошик «Спорт-Экспрессу».

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