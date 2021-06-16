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    Черчесов назвал состав России на матч с финнами, в воротах сыграет Сафонов

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    Стал известен стартовый состав сборной России на матч второго тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    Ворота команды на этот раз будет защищать голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. С первых минут также сыграет полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

    Россия: Сафонов, Джикия, Баринов, Дивеев, Зобнин, Оздоев, Кузяев, Фернандес, Головин, Миранчук, Дзюба.

    В запасе остались: Дюпин, Шунин, Евгеньев, Семенов, Караваев, Черышев, Фомин, Жемалетдинов, Макаров, Мухин, Соболев, Заболотный.

    Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Финляндия — Россия.

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