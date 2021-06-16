Черчесов назвал состав России на матч с финнами, в воротах сыграет Сафонов

Матвей Сафонов Фото: globallookpress.com
Ворота команды на этот раз будет защищать голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. С первых минут также сыграет полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.
Россия: Сафонов, Джикия, Баринов, Дивеев, Зобнин, Оздоев, Кузяев, Фернандес, Головин, Миранчук, Дзюба.
В запасе остались: Дюпин, Шунин, Евгеньев, Семенов, Караваев, Черышев, Фомин, Жемалетдинов, Макаров, Мухин, Соболев, Заболотный.
Вперёд, Россия, мы с тобой! 🇷🇺#НашиПарни на матч с финнами выйдут в следующем составе 📋— Сборная России (@TeamRussia) June 16, 2021
Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.
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