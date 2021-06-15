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    Венгрия — Португалия прямая трансляция 15.06.2021, смотреть онлайн

    Венгрия — Португалия: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Венгрии Сборная Португалии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Венгрия» — «Португалия» в группе F футбольного Евро-2020.

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    Последний матч между собой: «Венгрия» — «Португалия» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Венгрия» — «Португалия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Календарь и таблица Евро-2020

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Венгрия — Португалия.

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