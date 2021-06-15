Венгрия — Португалия: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы сборных Венгрии и Португалии на матч первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 по московскому времени.

Венгрия: Петер Гулачи, Аттила Салаи, Вилли Орбан, Аттила Фиола, Андраш Шефер, Адам Надь, Ласло Кляйнхайслер, Георге Ловренчич, Эндре Ботка, Адам Салаи, Роланд Шаллаи.

Португалия: Руй Патрисиу, Рубен Диаш, Пепе, Рафаэль Геррейру, Нелсон Семеду, Бернарду Силва, Данилу Перейра, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш, Диогу Жота, Криштиану Роналду.

Все прогнозы на Евро-2020

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Португалии. Коэффициент на ее победу — 1.45, на успех Венгрии — 9.00, на ничью — 4.85. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

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