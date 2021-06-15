Сборная Венгрии
Венгры ершисты, но крайне нестабильны. Игру этой команды можно метко охарактеризовать словами из песни: «От саксофона до ножа».
Ко всему прочему, за всю историю битв с португальцами сборная Венгрии ни разу не удосужилась победить. Статистика ужасающая — одна ничья и семь поражений.
Вот и на сей раз шансов у венгров изначально мало. Противостоять Роналду и компании команде Росси пока не по силам. Впрочем, сенсация ведь не исключена!
Даже с учетом того, что в обойме все сильнейшие, Венгрия видится стопроцентным андердогом. Петеру Гуляси в воротах придется изрядно потрудиться.
Сборная Португалии
У португальцев иных целей, кроме как выиграть турнир, просто нет. Криштиану Роналду и в свои 36 — гроза вратарей, так что опереться есть на кого.
Не стоит забывать, что сборная Португалии — действующий чемпион Европы. И за здорово живешь «европейские бразильцы» титул явно не отдадут.
Нет сомнений, что стартовать фавориты захотят с победы. Все расклады однозначно говорят в пользу португальцев.
Правда, добиваться целей придется без приболевшего защитника Жоау Канселу. Но пугает ли это португальцев?! Думается, нет.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Португалию за 1.49, на ничью за 4.42, а на Венгрию — за 7.80.
Венгры слабо играют против Португалии, но, парадокс, это может их дополнительно мотивировать.
Действующий чемпион Европы наверняка будет действовать первым номером,
Португальцы выглядят сильнее оппонента, однако в последних контрольных матчах Венгрия не пропускала. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 4.42. Для остальных — более умеренный прогноз.