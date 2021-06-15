Венгрия сыграет на своем поле с Португалии в рамках 1-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 15 июня, начало — в 19:00 мск. Венгрия — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Венгрия — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Венгрии

Венгры ершисты, но крайне нестабильны. Игру этой команды можно метко охарактеризовать словами из песни: «От саксофона до ножа».

Ко всему прочему, за всю историю битв с португальцами сборная Венгрии ни разу не удосужилась победить. Статистика ужасающая — одна ничья и семь поражений.

Вот и на сей раз шансов у венгров изначально мало. Противостоять Роналду и компании команде Росси пока не по силам. Впрочем, сенсация ведь не исключена!

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Даже с учетом того, что в обойме все сильнейшие, Венгрия видится стопроцентным андердогом. Петеру Гуляси в воротах придется изрядно потрудиться.

Сборная Португалии

У португальцев иных целей, кроме как выиграть турнир, просто нет. Криштиану Роналду и в свои 36 — гроза вратарей, так что опереться есть на кого.

Не стоит забывать, что сборная Португалии — действующий чемпион Европы. И за здорово живешь «европейские бразильцы» титул явно не отдадут.

Нет сомнений, что стартовать фавориты захотят с победы. Все расклады однозначно говорят в пользу португальцев.

Правда, добиваться целей придется без приболевшего защитника Жоау Канселу. Но пугает ли это португальцев?! Думается, нет.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Португалию за 1.49, на ничью за 4.42, а на Венгрию — за 7.80.

Венгры слабо играют против Португалии, но, парадокс, это может их дополнительно мотивировать.

Действующий чемпион Европы наверняка будет действовать первым номером, но кто поручится за результат при серьезном сопротивлении со стороны оппонента ?!

Португальцы выглядят сильнее оппонента, однако в последних контрольных матчах Венгрия не пропускала. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 4.42. Для остальных — более умеренный прогноз.