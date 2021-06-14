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    Губерниев назвал лучший матч на Евро-2020

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    Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от первых дней на Евро-2020.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Пока что на Евро cамый интересный матч — Нидерланды–Украина.

    Самая тоска — Англия–Хорватия, самый качественный футбол — Италия, самый нереализованный потенциал — Бельгия! Соперник не явился.

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    • И здоровья Эриксену, это самое важное!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Сборная России в первом туре группового этапа Евро проиграла Бельгии со счетом 0:2. Во втором матче соперником команды Станислава Черчесова станет сборная Финляндии. Игра состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

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