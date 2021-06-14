Губерниев назвал лучший матч на Евро-2020

Дмитрий Губерниев Фото: globallookpress.com
«Пока что на Евро cамый интересный матч — Нидерланды–Украина.
Самая тоска — Англия–Хорватия, самый качественный футбол — Италия, самый нереализованный потенциал — Бельгия! Соперник не явился.
И здоровья Эриксену, это самое важное!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Сборная России в первом туре группового этапа Евро проиграла Бельгии со счетом 0:2. Во втором матче соперником команды Станислава Черчесова станет сборная Финляндии. Игра состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.