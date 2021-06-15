Венгрия
Сборная Венгрии готовится к выступлению на Евро-2020, где сыграет в группе смерти вместе с командами Франции, Германии и Португалии.
Первый подготовительный матч подопечных Марко Росси завершился победой над Кипром (1:0), ворота которого поразил Андраш Шафер.
Во втором контрольном поединке они уже разошлись миром — с Ирландией со счетом 0:0.
Также в этом году «волшебные мадьяры» играли в квалификации ЧМ-2022, где разошлись миром с Польшей (3:3), а также разгромили Сан-Марино (3:0) и Андорру (4:1).
Португалия
Первый подготовительный матч «команды избранных» прошел в Мадриде и завершился ничьей против Испании (0:0). Затем они разгромили Израиль (4:0) в товарищеской встрече.
С начала 2020 года подопечные Фернанду Сантуша проиграли только Франции (0:1) в рамках Лиги наций. В квалификации ЧМ-2022 они обыграли Азербайджан (1:0) и Люксембург (3:1), а также разошлись миром с Сербией (2:2).
Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы. Но несмотря на это, ей пришлось преодолевать квалификацию, в которой она стала второй в своей группе, пропустив вперед Украину.
В Лиге наций португальцы также стали вторыми, но не пробились в финальную часть. В одной компании с Италией, Хорватией и Швецией заработали 13 баллов, чего не хватило для победы в квартете.
Ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом Португалию, коэффициент на победу которой равен 1,44.
Успех Венгрии оценивается в 8,00, ничья — в 4,20.
Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал больше 2,5 голов за 2,00.