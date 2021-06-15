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    Сдержит ли Венгрия Португалию?

    Венгрия — Португалия. Ставка (к. 2.00) на тоталы в матче Евро-2020 15 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Венгрия — Португалия
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    Португалия начинает борьбу на Евро-2020
    Сборная Венгрии сыграет против команды Португалии в первом туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 15 июня в Будапеште, начало — в 19:00 мск. Венгрия — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа F 15 Июня 2021 года
    Венгрия
  • Будапешт
    •  Венгрия 19:00 Португалия Португалия
  • Лиссабон
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    Коэффициенты на матч
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  • 8.80
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.44
  • Ставка!
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    Венгрия

    Сборная Венгрии готовится к выступлению на Евро-2020, где сыграет в группе смерти вместе с командами Франции, Германии и Португалии.

    Первый подготовительный матч подопечных Марко Росси завершился победой над Кипром (1:0), ворота которого поразил Андраш Шафер.

    Во втором контрольном поединке они уже разошлись миром — с Ирландией со счетом 0:0.

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    Также в этом году «волшебные мадьяры» играли в квалификации ЧМ-2022, где разошлись миром с Польшей (3:3), а также разгромили Сан-Марино (3:0) и Андорру (4:1).

    Португалия

    Первый подготовительный матч «команды избранных» прошел в Мадриде и завершился ничьей против Испании (0:0). Затем они разгромили Израиль (4:0) в товарищеской встрече.

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    • С начала 2020 года подопечные Фернанду Сантуша проиграли только Франции (0:1) в рамках Лиги наций. В квалификации ЧМ-2022 они обыграли Азербайджан (1:0) и Люксембург (3:1), а также разошлись миром с Сербией (2:2).

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  • 09/06/2021

    • Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы. Но несмотря на это, ей пришлось преодолевать квалификацию, в которой она стала второй в своей группе, пропустив вперед Украину.

    В Лиге наций португальцы также стали вторыми, но не пробились в финальную часть. В одной компании с Италией, Хорватией и Швецией заработали 13 баллов, чего не хватило для победы в квартете.

    Ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом Португалию, коэффициент на победу которой равен 1,44.

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    Успех Венгрии оценивается в 8,00, ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал больше 2,5 голов за 2,00.

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