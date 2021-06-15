Сборная Венгрии сыграет против команды Португалии в первом туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 15 июня в Будапеште, начало — в 19:00 мск. Венгрия — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия

Сборная Венгрии готовится к выступлению на Евро-2020, где сыграет в группе смерти вместе с командами Франции, Германии и Португалии.

Первый подготовительный матч подопечных Марко Росси завершился победой над Кипром (1:0), ворота которого поразил Андраш Шафер.

Во втором контрольном поединке они уже разошлись миром — с Ирландией со счетом 0:0.

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Также в этом году «волшебные мадьяры» играли в квалификации ЧМ-2022, где разошлись миром с Польшей (3:3), а также разгромили Сан-Марино (3:0) и Андорру (4:1).

Португалия

Первый подготовительный матч «команды избранных» прошел в Мадриде и завершился ничьей против Испании (0:0). Затем они разгромили Израиль (4:0) в товарищеской встрече.

Прогноз на Венгрия — Португалия Чемпион начнет с «сухой» победы

С начала 2020 года подопечные Фернанду Сантуша проиграли только Франции (0:1) в рамках Лиги наций. В квалификации ЧМ-2022 они обыграли Азербайджан (1:0) и Люксембург (3:1), а также разошлись миром с Сербией (2:2).

Сборная Португалии является действующим чемпионом Европы. Но несмотря на это, ей пришлось преодолевать квалификацию, в которой она стала второй в своей группе, пропустив вперед Украину.

В Лиге наций португальцы также стали вторыми, но не пробились в финальную часть. В одной компании с Италией, Хорватией и Швецией заработали 13 баллов, чего не хватило для победы в квартете.

Ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом Португалию, коэффициент на победу которой равен 1,44.

Успех Венгрии оценивается в 8,00, ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал больше 2,5 голов за 2,00.