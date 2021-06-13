Голландия — Украина: счет матча 3:2, обзор голов

одержала победу над(3:2) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Счет в матче на 52-й минуте открыли голландцы. Дюмфрис с правого фланга прострелил в штрафную, Бущан сыграл на перехвате, но мяч отлетел на Вейналдума, который с ходу пробил под перекладину.

На 58-й минуте Дюмфрис ворвался в штрафную, продавил защитника, после чего мяч отскочил прямо на Вегорста, который пробил в ближний угол ворот.

Украинцы отквитали один мяч на 75-й минуте. Ярмоленко подготовил удар из-за штрафной и шикарно исполнил с левой — мяч залетел в дальнюю девятку.

Спустя четыре минуты Малиновский со стандартного положения выполнил подачу в штрафную, откуда Яремчук головой подрезал мяч в угол ворот Голландии.

А на 85-й минуте Аке с левого фланга совершил навес в штрафную, где Дюмфрис продавил Зинченко и головой пробил в ближний угол ворот — мяч от рук вратаря залетел в сетку.

Футбол. Евро-2020. Группа C Нидерланды — Украина 3:2 Голы: 1:0 Жоржиньо Вейналдум (52'), 2:0 Ваутер Вегорст (59'), 2:1 Андрей Ярмоленко (75'), 2:2 Роман Яремчук (79'), 3:2 Дензел Дюмфрис (85') Нидерланды: Мартен Стекеленбург, Стефан де Врей, Дейли Блинд (Натан Аке, 64'), Юрриен Тимбер (Йоэл Велтман, 88'), Жоржиньо Вейналдум, Патрик ван Анхольт (Овен Вейндал, 64'), Мартен де Рон, Френки де Йонг, Дензел Дюмфрис, Мемфис Депай (Дониелл Мален, 90'), Ваутер Вегорст (Люк де Йонг, 88') Украина: Георгий Бущан, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Александр Зубков (Марлос, 13'), Роман Яремчук Предупреждение: Сергей Сидорчук (90')

Голландцы набрали три очка и идут вторыми в группе С. Лидирует Австрия, ранее обыгравшая Македонию (3:1).

У македонцев ноль очков и последняя позиция. Столько же у украинцев, которые пока идут третьими.

В втором туре Нидерланды 17 июня встретятся с Австрией. Украина в этот же день сразится с Северной Македонией.