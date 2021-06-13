Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман ЯремчукКороче, Евро. 13-14 июня
  • 23:52
    • Сборная Голландии вырвала победу у Украины в матче Евро-2020
  • 20:39
    • Джокович второй раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос»
  • 20:57
    • Австрия с отрывом обыграла Северную Македонию на Евро-2020
  • 19:32
    • Поветкин объявил о завершении карьеры
  • 18:33
    • Беллингем стал самым молодым футболистом в истории Евро
    Все новости спорта

    Сборная Голландии вырвала победу у Украины в матче Евро-2020

    Голландия — Украина: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Нидерландов Сборная Украины Футбол Украины Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Голландии одержала победу над командой Украины (3:2) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 52-й минуте открыли голландцы. Дюмфрис с правого фланга прострелил в штрафную, Бущан сыграл на перехвате, но мяч отлетел на Вейналдума, который с ходу пробил под перекладину.

    На 58-й минуте Дюмфрис ворвался в штрафную, продавил защитника, после чего мяч отскочил прямо на Вегорста, который пробил в ближний угол ворот.

    Украинцы отквитали один мяч на 75-й минуте. Ярмоленко подготовил удар из-за штрафной и шикарно исполнил с левой — мяч залетел в дальнюю девятку.

    Спустя четыре минуты Малиновский со стандартного положения выполнил подачу в штрафную, откуда Яремчук головой подрезал мяч в угол ворот Голландии.

    А на 85-й минуте Аке с левого фланга совершил навес в штрафную, где Дюмфрис продавил Зинченко и головой пробил в ближний угол ворот — мяч от рук вратаря залетел в сетку.

    Футбол. Евро-2020. Группа C
    Нидерланды — Украина 3:2
    Голы: 1:0 Жоржиньо Вейналдум (52'), 2:0 Ваутер Вегорст (59'), 2:1 Андрей Ярмоленко (75'), 2:2 Роман Яремчук (79'), 3:2 Дензел Дюмфрис (85') Нидерланды: Мартен Стекеленбург, Стефан де Врей, Дейли Блинд (Натан Аке, 64'), Юрриен Тимбер (Йоэл Велтман, 88'), Жоржиньо Вейналдум, Патрик ван Анхольт (Овен Вейндал, 64'), Мартен де Рон, Френки де Йонг, Дензел Дюмфрис, Мемфис Депай (Дониелл Мален, 90'), Ваутер Вегорст (Люк де Йонг, 88') Украина: Георгий Бущан, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Александр Зубков (Марлос, 13'), Роман Яремчук Предупреждение: Сергей Сидорчук (90')

    Голландцы набрали три очка и идут вторыми в группе С. Лидирует Австрия, ранее обыгравшая Македонию (3:1).

    У македонцев ноль очков и последняя позиция. Столько же у украинцев, которые пока идут третьими.

    В втором туре Нидерланды 17 июня встретятся с Австрией. Украина в этот же день сразится с Северной Македонией.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеют ли шведы «засушить» игру с Испанией?
  • Испания — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Помогут ли шотландцам родные стены?
  • Шотландия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Сможет ли Бразилия выиграть у Венесуэлы с крупным счетом?
  • Бразилия — Венесуэла. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Экспресс дня 14 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Шотландия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бразилия — Венесуэла
  • Футбол
  • Сегодня в 00:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Польша — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Колумбия — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Медведев — Штруфф
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Хачанов — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Касаткина — Херцог
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры