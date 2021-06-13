Голландия — Украина: счет матча 3:2, обзор голов

Счет в матче на 52-й минуте открыли голландцы. Дюмфрис с правого фланга прострелил в штрафную, Бущан сыграл на перехвате, но мяч отлетел на Вейналдума, который с ходу пробил под перекладину.
На 58-й минуте Дюмфрис ворвался в штрафную, продавил защитника, после чего мяч отскочил прямо на Вегорста, который пробил в ближний угол ворот.
Украинцы отквитали один мяч на 75-й минуте. Ярмоленко подготовил удар из-за штрафной и шикарно исполнил с левой — мяч залетел в дальнюю девятку.
Спустя четыре минуты Малиновский со стандартного положения выполнил подачу в штрафную, откуда Яремчук головой подрезал мяч в угол ворот Голландии.
А на 85-й минуте Аке с левого фланга совершил навес в штрафную, где Дюмфрис продавил Зинченко и головой пробил в ближний угол ворот — мяч от рук вратаря залетел в сетку.
Голландцы набрали три очка и идут вторыми в группе С. Лидирует Австрия, ранее обыгравшая Македонию (3:1).
У македонцев ноль очков и последняя позиция. Столько же у украинцев, которые пока идут третьими.
В втором туре Нидерланды 17 июня встретятся с Австрией. Украина в этот же день сразится с Северной Македонией.