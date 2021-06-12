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    Эмболо: Швейцария заслуживала победу, но в итоге — только ничья, и это обидно

    Футбол Сборная Швейцарии Сборная Уэльса
    Нападающий Швейцарии Брель Эмболо прокомментировал ничью с Уэльсом (1:1) в матче 1-го тура Евро-2020.

    Брель Эмболо
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    Брель Эмболо

    Швейцарский форвард отличился голом головой, открывшим счет в матче и получил приз Звезде матча.

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    «Я немного разочарован результатом, ведь у нас были шансы, чтобы увеличить преимущество, но мы ими не воспользовались.

    Возможно, мы сбавили активность после первого гола. Мы заслуживали победу, но в итоге — только ничья, и это обидно.

    Мы должны думать о положительных моментах в своей игре, отдохнуть и сосредоточиться на следующей игре», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В турнирной таблице Уэльс и Швейцария делят второе-третье места (по 1 баллу). Впереди находится Италия (3), а позади — Турция (0).

    В следующем туре Швейцария встретится с Италией, тогда как Уэльс сыграет с Турцией.

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