Эмболо: Швейцария заслуживала победу, но в итоге — только ничья, и это обидно

Нападающий Швейцариипрокомментировал ничью с Уэльсом (1:1) в матче 1-го тура Евро-2020.

Швейцарский форвард отличился голом головой, открывшим счет в матче и получил приз Звезде матча.

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«Я немного разочарован результатом, ведь у нас были шансы, чтобы увеличить преимущество, но мы ими не воспользовались.

Возможно, мы сбавили активность после первого гола. Мы заслуживали победу, но в итоге — только ничья, и это обидно.

Мы должны думать о положительных моментах в своей игре, отдохнуть и сосредоточиться на следующей игре», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

В турнирной таблице Уэльс и Швейцария делят второе-третье места (по 1 баллу). Впереди находится Италия (3), а позади — Турция (0).

В следующем туре Швейцария встретится с Италией, тогда как Уэльс сыграет с Турцией.