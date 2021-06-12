Эмболо: Швейцария заслуживала победу, но в итоге — только ничья, и это обидно

Швейцарский форвард отличился голом головой, открывшим счет в матче и получил приз Звезде матча.
«Я немного разочарован результатом, ведь у нас были шансы, чтобы увеличить преимущество, но мы ими не воспользовались.
Возможно, мы сбавили активность после первого гола. Мы заслуживали победу, но в итоге — только ничья, и это обидно.
Мы должны думать о положительных моментах в своей игре, отдохнуть и сосредоточиться на следующей игре», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
В турнирной таблице Уэльс и Швейцария делят второе-третье места (по 1 баллу). Впереди находится Италия (3), а позади — Турция (0).
В следующем туре Швейцария встретится с Италией, тогда как Уэльс сыграет с Турцией.
🇨🇭 Брель Эмболо — Звезда матча 🏴🆚🇨🇭— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 12, 2021
Согласны? 🤔#ЕВРО2020 pic.twitter.com/AVwfl6qdTl