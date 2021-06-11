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    Защитник сборной Финляндии: Матч с Россией — лучший шанс взять три очка

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    Защитник сборной Финляндии Роберт Иванов рассказал, чего ждет от предстоящих матчей на Евро-2020.

    Роберт Иванов
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    Роберт Иванов

    «Все считают Финляндию аутсайдером группы, но цели у нашей команды амбициозные.

    Нам нечего терять. Поскольку в 1/8 финала могут выйти три команды из группы, то хватит, наверное, и одной победы. Самый лучший шанс взять три очка — поединок с Россией, тогда как Дания и Бельгия выглядят посильнее.

    С Дзюбой надо играть плотнее и постараться предугадать его действия.

    Однако в сборной России, помимо Дзюбы, есть и другие сильные игроки. Мне, например, очень нравится, полузащитник "Монако" Головин. Игра с российской командой будет очень интересной.

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    • Рассчитываю ли я выйти на поле? Я верю, что у меня будет шанс сыграть на Евро», — приводит слова Иванова Delfi.

    Сборная России сыграет с Финляндией 16 июня в Санкт-Петербурге.

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