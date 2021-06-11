Защитник сборной Финляндии: Матч с Россией — лучший шанс взять три очка

Роберт Иванов Фото: globallookpress.com
«Все считают Финляндию аутсайдером группы, но цели у нашей команды амбициозные.
Нам нечего терять. Поскольку в 1/8 финала могут выйти три команды из группы, то хватит, наверное, и одной победы. Самый лучший шанс взять три очка — поединок с Россией, тогда как Дания и Бельгия выглядят посильнее.
С Дзюбой надо играть плотнее и постараться предугадать его действия.
Однако в сборной России, помимо Дзюбы, есть и другие сильные игроки. Мне, например, очень нравится, полузащитник "Монако" Головин. Игра с российской командой будет очень интересной.
Рассчитываю ли я выйти на поле? Я верю, что у меня будет шанс сыграть на Евро», — приводит слова Иванова Delfi.
Сборная России сыграет с Финляндией 16 июня в Санкт-Петербурге.