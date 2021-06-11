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    Дзюба хочет играть в футбол с Бельгией, а не бороться

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    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, чего ждет от стартового матча Евро-2020 с бельгийцами.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

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    • «Хотелось бы, чтоб [в матче с Бельгией] мы в первую очередь играли в футбол, а не боролись. Мы ведь играем не только верхом, а действуем по ситуации», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в своей группе с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

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