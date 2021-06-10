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    Черчесов о матче с Бельгией: День открытых дверей в День России устраивать нельзя

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу предстоящего матча с Бельгией в первом туре группового этапа Евро.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Бельгийцы фавориты? На бумаге — да, но футбол — это футбол. Быть лучшим вообще и быть лучшим в частности — это абсолютно разные вещи.

    Силы иногда бывают разные и сильные стороны у соперников бывают разные.

    Испанцы и бельгийцы — команды одного класса, но немножко разного стиля. Это надо учитывать.

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    • Понятно, что день открытых дверей в День России устраивать нельзя, но другое дело, что все надо учесть», — сказал Черчесов в эфире Соловьев LIVE.

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    • В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

    День России отмечается ежегодно с 1992 в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР — 12 июня.

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