Черчесов о матче с Бельгией: День открытых дверей в День России устраивать нельзя

Главный тренер сборной Россиивысказался по поводу предстоящего матча св первом туре группового этапа Евро.

«Бельгийцы фавориты? На бумаге — да, но футбол — это футбол. Быть лучшим вообще и быть лучшим в частности — это абсолютно разные вещи.

Силы иногда бывают разные и сильные стороны у соперников бывают разные.

Испанцы и бельгийцы — команды одного класса, но немножко разного стиля. Это надо учитывать.

Понятно, что день открытых дверей в День России устраивать нельзя, но другое дело, что все надо учесть», — сказал Черчесов в эфире Соловьев LIVE.

В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

День России отмечается ежегодно с 1992 в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР — 12 июня.