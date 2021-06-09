Венесуэла — Уругвай. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (09.06.2021)

В 01:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Венесуэла»: Хоэль Гратероль, Wilker Angel, Микель Вильянуэва, Джон Чансельор, Роберто Росалес, Хуниор Морено, Хефферсон Саварино, Томас Ринкон, Romulo Otero, Alexander Gonzalez, Хосеф Мартинес.

«Уругвай»: Фернандо Муслера, Хосе Хименес, Диего Годин, Мартин Касерес, Матиас Весино, Джованни Гонсалес, Лукас Торрейра, Федерико Вальверде, Facundo Torres, Луис Суарес, Хонатан Родригес.

Предыдущий матч соперников: «Венесуэла» — «Уругвай» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Венесуэла» — «Уругвай». Коэффициент ставки — 1.69.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Уругвай» со счетом 0:1. Матч между командами «Венесуэла» и «Уругвай» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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