Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Канада выиграла ЧМ в 27-й раз и сравнялась по этому показателю с Россией/СССРСказочный триумф Канады и очередная пощечина для России. Топ-5 событий ЧМ-2021 Англия — один из главных фаворитов ЧЕ-2020Англия на Евро: почти идеальный состав, звездный форвард и статус фаворита Рафаэль Надаль«Ролан Гаррос». Гауфф и Крейчикова впервые вышли в 1/4-ю, Джокович сыграет с Музетти, Надаль против Синнера
  • 16:18
    • Кудряшов точно пропустит две игры на Евро-2020
  • 16:07
    • «Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом
  • 14:08
    • 17-летняя Гауфф вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 13:39
    • Фетисов: Мои слова про слабость сборной Канады? Значит, я ошибся
  • 13:21
    • Крейчикова разгромила Стивенс и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 12:47
    • Стало известно имя нового главного тренера сборной Белоруссии
  • 12:17
    • ЦСКА может приобрести полузащитника «Спортинга»
    Все новости спорта

    Продолжатся ли проблемы «чарруа» в завершающей стадии?

    Венесуэла — Уругвай. Прогноз и ставка (к. 1.69) на футбол, отбор к ЧМ-2022, 9 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Венесуэлы Прогнозы на сборную Уругвая Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Венесуэла — Уругвай
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарвин Нуньес
    9 июня в Каракасе на стадионе «Олимпико» сборная Венесуэлы примет национальную команду Уругвая в 6-м туре квалификационного цикла к чемпионату мира в зоне Южная Америка. Игра начнется в 01:30 по мск. Венесуэла — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Венесуэла

    Сборная Венесуэлы имеет в своей копилке после пяти туров три очка, позволяющие ей находится на девятой строке, уступая четыре балла проходной пятой позиции.

    Стартовали в данной отборочной компании «бордовые» с трех поражений подряд, поочередно потерпев фиаско от Колумбии 0:3 и Бразилии 0:1 на выезде, и от Парагвая 0:1 на своем поле.

    Затем венесуэльцы добыли первые очки в этом отборе, переиграв в родных стенах сборную Чили со счетом 2:1, а накануне проиграли на выезде сборной Боливии со счетом 1:3.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Отметим, что Венесуэла за последние девять официальных игр смогла добыть всего две виктории, столько же раз она сыграла вничью и пять раз уходила с поля поверженной.

    Уругвай

    Национальная команда Уругвая в этом отборочном цикле после пяти туров набрала семь баллов, с которыми идет на пятой строке, дающей билет только в межконтинентальный плей-офф.

    В данной компании «чарруа» в первых четырех поединках чередовали победы с поражениями Так, стартовали они с домашней победы над сборной Чили со счетом 2:1, после чего уступили в гостях 2:4 Эквадору.

  • Проблемный турнир. Почему Кубок Америки в последний момент перенесли в Бразилию?
  • Колумбия и Аргентина уже точно не примут Копа Америка-2021, но и с Бразилией не все так просто
  • 03/06/2021

    • Затем «небесно-голубые» оказались сильней Колумбии, добившись виктории вне родных стен со счетом 3:0, а потом на своей территории были повержены Бразилией 0:2.

    Несколько дней тому назад уругвайцы в скандальном матче поделили очки с Парагваем на своем поле 0:0, где арбитры не засчитали «чистый» гол хозяев, сославшись на ВАР.

    Последний раз эти сборные играли в 2017 году. И тогда на поле Венесуэлы эти команды сыграли 0:0, а перед этим три раза подряд выиграл Уругвай — дважды по 1:0 и 3:0.

    Прогноз и ставка на Венесуэла — Уругвай

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Уругвая предлагают — 1.93.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    На викторию Венесуэлы дают — 4.22, ничья оценена — в 3.44.

    На поле Венесуэлы эти команды в последнее время играют крайне нерезультативно. Скорее всего, и сейчас много голов не будет, к тому же учитывая проблемы уругвайцев с реализацией. Наш прогноз — ТМ 2,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Надаль — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Украина — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Иран — Бахрейн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Узбекистан — Сингапур
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Германия — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.56
  • Экспресс дня 7 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.78
  • Прогноз на матч Костюк — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бостон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бруклин — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Монреаль — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Польша — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Венгрия — Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Чехия — Албания
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Россия — Канада
  • Неслучайное поражение. Канада сдала «Красную машину» в утиль
    • 03:06 04/06/2021     Польша — Россия
  • Ни уму ни сердцу. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовского
    • 02:34 02/06/2021     Где смотреть Евро-2020?
  • Спутник телезрителя. Где смотреть Евро-2020?
    • 01:50 04/06/2021
    Венесуэла — Уругвай: прогноз, ставка (1.69), статистика, коэффициенты матча 09.06.2021. Прогнозы на футбол. Продолжатся ли проблемы «чарруа» в завершающей стадии?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры