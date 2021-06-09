9 июня в Каракасе на стадионе «Олимпико» сборная Венесуэлы примет национальную команду Уругвая в 6-м туре квалификационного цикла к чемпионату мира в зоне Южная Америка. Игра начнется в 01:30 по мск. Венесуэла — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венесуэла

Сборная Венесуэлы имеет в своей копилке после пяти туров три очка, позволяющие ей находится на девятой строке, уступая четыре балла проходной пятой позиции.

Стартовали в данной отборочной компании «бордовые» с трех поражений подряд, поочередно потерпев фиаско от Колумбии 0:3 и Бразилии 0:1 на выезде, и от Парагвая 0:1 на своем поле.

Затем венесуэльцы добыли первые очки в этом отборе, переиграв в родных стенах сборную Чили со счетом 2:1, а накануне проиграли на выезде сборной Боливии со счетом 1:3.

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Отметим, что Венесуэла за последние девять официальных игр смогла добыть всего две виктории, столько же раз она сыграла вничью и пять раз уходила с поля поверженной.

Уругвай

Национальная команда Уругвая в этом отборочном цикле после пяти туров набрала семь баллов, с которыми идет на пятой строке, дающей билет только в межконтинентальный плей-офф.

В данной компании «чарруа» в первых четырех поединках чередовали победы с поражениями Так, стартовали они с домашней победы над сборной Чили со счетом 2:1, после чего уступили в гостях 2:4 Эквадору.

Затем «небесно-голубые» оказались сильней Колумбии, добившись виктории вне родных стен со счетом 3:0, а потом на своей территории были повержены Бразилией 0:2.

Несколько дней тому назад уругвайцы в скандальном матче поделили очки с Парагваем на своем поле 0:0, где арбитры не засчитали «чистый» гол хозяев, сославшись на ВАР.

Последний раз эти сборные играли в 2017 году. И тогда на поле Венесуэлы эти команды сыграли 0:0, а перед этим три раза подряд выиграл Уругвай — дважды по 1:0 и 3:0.

Прогноз и ставка на Венесуэла — Уругвай

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Уругвая предлагают — 1.93.

На викторию Венесуэлы дают — 4.22, ничья оценена — в 3.44.

На поле Венесуэлы эти команды в последнее время играют крайне нерезультативно. Скорее всего, и сейчас много голов не будет, к тому же учитывая проблемы уругвайцев с реализацией. Наш прогноз — ТМ 2,5.