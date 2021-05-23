«Олимп-Долгопрудный» вышел в ФНЛ

Подмосковный клубв матче 26-го тура ПФЛ (Группа 2) сыграл вничью ссо счетом 1:1.

Это позволило ему досрочно занять первое место в первенстве, набрав 62 очка в 26 матчах, и получить право выступать в следующем сезоне в ФНЛ.

За «Олимп» играет множество известных футболистов российского футбола: Никита Баженов, Ренат Сабитов, Владимир Гранат, Андрей Горбанец, Артур Саркисов и сын главного тренера сборной России — Станислав Черчесов.

Главным тренером команды является Александр Точилин, который ранее работал в «Сочи».

«Олимп-Долгопрудный» имеет лицензию РФС II для выступления в ФНЛ в новом сезоне.