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    «Матч ТВ» еще три года будет показывать Серию А

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    «Матч ТВ» получил права на показ чемпионата Италии по футболу еще на три года, сообщает официальный сайт телеканала.

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    Также «Матч ТВ» стал обладателем цифровых прав, поэтому сможет размещать лучшие моменты и голы на сайте и в социальных сетях.

    «Праздник итальянского футбола на каналах "Матча" продолжается! Мы рады, что нам удалось достичь долгосрочного соглашения с Серией А и компанией Infront, давая российским поклонникам итальянского футбола возможность наблюдать за одним из топовых европейских чемпионатов.

    А любителей Серии А в нашей стране становится все больше, интерес к ней подогревают успехи Алексея Миранчука», — заявила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

    Следующий сезон итальянской Серии А станет юбилейным, 120-м в истории. Турнир стартует в конце лета — 22 августа.

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