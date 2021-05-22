«Матч ТВ» еще три года будет показывать Серию А

получил права на показ чемпионата Италии по футболу еще на три года, сообщает официальный сайт телеканала.

Также «Матч ТВ» стал обладателем цифровых прав, поэтому сможет размещать лучшие моменты и голы на сайте и в социальных сетях.

«Праздник итальянского футбола на каналах "Матча" продолжается! Мы рады, что нам удалось достичь долгосрочного соглашения с Серией А и компанией Infront, давая российским поклонникам итальянского футбола возможность наблюдать за одним из топовых европейских чемпионатов.

А любителей Серии А в нашей стране становится все больше, интерес к ней подогревают успехи Алексея Миранчука», — заявила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Следующий сезон итальянской Серии А станет юбилейным, 120-м в истории. Турнир стартует в конце лета — 22 августа.