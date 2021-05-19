«Ахмат» в прошлом сезоне выступил на четверку с минусом, считает Талалаев

«Одним словом сложно описать сезон, ребята отработали хорошо. Что касается результатов, то четверка с минусом или тройка с плюсом.
Нам есть чем гордиться, было несколько хороших матчей, но самая главная проблема сезона — нет стабильности», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».
Наставник «Ахмата» рассказал о будущем в грозненском клубе хавбеков Артема Тимофеева и Исмаэля Силвы, а также форварда Георгия Мелкадзе.
«Тимофеев и Мелкадзе? Клуб ведет переговоры со "Спартаком", мы прикладываем все усилия.
Но туда сейчас приходит новый главный тренер, и ему потребуется время, чтобы определиться, насколько ему нужны эти футболисты.
Они у нас были в аренде, нужно услышать мнение нового тренера, чтобы понять, насколько они ему нужны. Тимофеев стал лидером, частичкой единой команды.
Будущее Исмаэля? У него закончился контракт, его не устроили условия, которые мы ему предложили.
Пока он покинул Грозный, но будем надеяться, что шансы у нас еще остались», — сказал Талалаев.
Исмаэл Силва провел 28 матчей в минувшем сезоне во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
На счету Мелкадзе три мяча в 24 играх, Тимофеев выходил на поле в 30 встречах и записал на свое имя три гола. Оба футболиста выступают за грозненский клуб на правах аренды из «Спартака».
В прошедшем сезоне РПЛ «Ахмат» занял 11-е место и дошел до полуфинала Кубка России.