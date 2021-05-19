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    «Ахмат» в прошлом сезоне выступил на четверку с минусом, считает Талалаев

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    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оценил выступление грозненской команды в минувшем сезоне чемпионата России.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Одним словом сложно описать сезон, ребята отработали хорошо. Что касается результатов, то четверка с минусом или тройка с плюсом.

    Нам есть чем гордиться, было несколько хороших матчей, но самая главная проблема сезона — нет стабильности», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

    Наставник «Ахмата» рассказал о будущем в грозненском клубе хавбеков Артема Тимофеева и Исмаэля Силвы, а также форварда Георгия Мелкадзе.

    «Тимофеев и Мелкадзе? Клуб ведет переговоры со "Спартаком", мы прикладываем все усилия.

    Но туда сейчас приходит новый главный тренер, и ему потребуется время, чтобы определиться, насколько ему нужны эти футболисты.

    Они у нас были в аренде, нужно услышать мнение нового тренера, чтобы понять, насколько они ему нужны. Тимофеев стал лидером, частичкой единой команды.

    Будущее Исмаэля? У него закончился контракт, его не устроили условия, которые мы ему предложили.

    Пока он покинул Грозный, но будем надеяться, что шансы у нас еще остались», — сказал Талалаев.

    Исмаэл Силва провел 28 матчей в минувшем сезоне во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

    На счету Мелкадзе три мяча в 24 играх, Тимофеев выходил на поле в 30 встречах и записал на свое имя три гола. Оба футболиста выступают за грозненский клуб на правах аренды из «Спартака».

    В прошедшем сезоне РПЛ «Ахмат» занял 11-е место и дошел до полуфинала Кубка России.

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