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    Мауро ИкардиТрансферный дайджест. 11-17 мая
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    «Ротор» попросил расширить РПЛ до 18 команд и обратился в КДК из-за переноса матча «Уфы»

    Футбол Ротор Уфа Арсенал Тула Рубин
    Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский заявил, что клуб использует любую возможность, чтобы сохранить место в Премьер-лиге.

    «Ротор»
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    «Ротор»

    Напомним, что «Уфа», «Арсенал» и «Ротор» боролись за выживание в РПЛ. Игру 30-го тура в Башкирии перенесли на два часа из-за жары.

    В итоге футболисты «Уфы» и «Арсенала» начали встречу, уже зная, что «Ротор» сыграл вничью 1:1 с «Рубином».

    «Уфа» обыграла «Арсенал» со счетом 2:1 и заняла 13-е место, набрав 25 очков. Команда из Тулы финишировала 14-й (23), а «Ротор» оказался 15-м (22) и вылетел в ФНЛ.

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    • «Мы узнали о том, что матч в Уфе не начинается параллельно с нашим, когда приехали на стадион в городе Казани.

    Увидели трансляцию телеканала "Матч ТВ", что на бровке измеряют температуру в Уфе. Только тогда мы поняли, что стоит вопрос о переносе матча на другое время.

    Я набрал исполнительному директору РПЛ Сергею Чебану и попросил его объяснить ситуацию. Он сослался на регламент, сказав, что в Уфе больше 35 градусов, и что матч проводить в таких условиях невозможно.

    Наша команда должна была выходить играть, потому что мы следовали регламенту. Конечно, были мысли не выйти на поле, но, думаю, нам бы засчитали техническое поражение, и ничего мы этим не добились бы. Я не хотел нервировать игроков, которые уже сидели и настраивались на матч.

    СК "Ротор" в этой ситуации придерживается мнения болельщиков команды. Мы уже написали два письма с просьбой сохранить нам прописку в РПЛ методом расширения лиги еще на две команды.

    Также обратились в КДК РФС с просьбой дать здравую оценку произошедшим событиям. Если будет доказано, что был нарушен регламент, то виновные должны быть наказаны по всей строгости дисциплинарных санкций.

    Был нарушен спортивный принцип. Я абсолютно уверен, что при параллельных играх матч в Уфе проходил бы совершенно по другому сценарию. Я не увидел борьбы в этой игре. Если бы мы играли в одно время, то "Ротор" сохранил бы прописку в РПЛ.

    Что касается обращения к Александру Дюкову, да, это немного наивно, но наш клуб использует любую возможность, чтобы остаться в лиге сильнейших», — приводит слова Рекечинского «Матч ТВ».

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