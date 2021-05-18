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    Крыховяк: Не вышли в Лигу чемпионов, но родилась команда

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    Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк подвел итоги завершившегося сезона РПЛ для своей команды.

    Гжегож Крыховяк
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    Гжегож Крыховяк

    Также польский полузащитник поблагодарил Ведрана Чорлуку, покидающего команду.

    «Сладко-горький сезон. Непростой первый круг из-за COVID и фантастическая работа во втором.

    Не вышли в Лигу чемпионов, но родилась команда, которая, если сильно не поменяется, будет бороться за чемпионство в следующем сезоне.

    Ведран, хотел бы поблагодарить тебя за эти годы. Желаю всего наилучшего и много успехов, и надеюсь, что наши пути пересекутся», — написал Крыховяк на своей странице в Инстаграме.

    Напомним, «Локомотив» занял третье место в чемпионате России в минувшем сезоне и выиграл Кубок страны. Осенью железнодорожники возьмут старт в Лиге Европы.

    Крыховяк провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей.

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