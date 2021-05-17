«Верона» — «Болонья»: счет матча 2:2, обзор голов

В составе хозяев отличились Давиде Фараони и Никола Калинич. За «Болонью» голы забили Лоренцо Де Сильвестри и Родриго Паласио.
Футбол. Италия. Серия А
Верона — Болонья 2:2
Голы: 1:0 Марко Давиде Фараони (2'), 1:1 Лоренцо Де Сильвестри (32'), 2:1 Никола Калинич (53'), 2:2 Родриго Паласио (82') Верона: Ивор Пандур, Федерико Димарко, Федерико Чеккерини, Корай Гюнтер (Павел Давидович, 74'), Марко Давиде Фараони, Антонин Барак (Мигел Велозу, 51'), Дарко Лазович, Иван Илич, Маттиа Цаканьи (Eddie Salcedo, 86'), Даниел Беса (Адриен Тамез, 86'), Никола Калинич (Кевин Ласанья, 74') Болонья: Federico Ravaglia, Адама Сумаоро, Такэхиро Томиясу, Лоренцо Де Сильвестри, Митчелл Дейкс (Риккардо Орсолини, 74'), Andreas Skov Olsen, Роберто Сориано, Родриго Паласио (Antonio Raimondo, 90'), Йерди Схаутен (Андреа Поли, 90'), Эмануэл Вигнато (Муса Джувара, 90'), Никола Сансоне (Муса Бэрроу, 62') Предупреждения: Корай Гюнтер (41'), Антонин Барак (49'), Митчелл Дейкс (52'), Йерди Схаутен (56'), Роберто Сориано (69'), Никола Калинич (73')
В турнирной таблице чемпионата Италии «Верона» (44 очка) занимает 10-е место, «Болонья» (41) идет следом.