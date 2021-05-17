ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА Итоги РПЛ-2020/21. «Спартак» в ЛЧ, ЦСКА без еврокубков, успешный сезон «Рубина»
  • 09:19
    • Карацев поднялся в топ-25 рейтинга ATP
  • 09:02
    • Стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА
  • 23:57
    • ПСЖ разгромил «Реймс», «Лилль» потерял очки в матче с «Сент-Этьеном»
  • 23:59
    • Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Ренн»
  • 23:47
    • «Милан» разошелся миром с «Кальяри»
    Все новости спорта

    Чанчунь Ятай — Шанхай Шэньхуа прямая трансляция 17.05.2021, смотреть онлайн

    Чанчунь Ятай — Шанхай Шэньхуа: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая
    В 15:00 начнётся прямая трансляция матча «Чанчунь Ятай» — «Шанхай Шэньхуа» в группе B Суперлиги Китая.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Чанчунь Ятай» — «Шанхай Шэньхуа» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Чанчунь Ятай» — «Шанхай Шэньхуа».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Чанчунь Ятай» и «Шанхай Шэньхуа» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Соседи по турнирке поделят очки
  • «Жирона» — «Спортинг» Хихон. Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
  • Поквитается ли «Челси» с «Лисами» за кубковый финал?
  • «Челси» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Обыграет ли «Манчестер Юнайтед» обреченного на вылет аутсайдера?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.24
  • Экспресс дня 17 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  2.66
  • Прогноз на матч Жирона — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гренобль — ФК Париж
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Понферрадина — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Картахена — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры