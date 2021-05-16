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    Источник: Зидан сообщил игрокам «Реала», что покинет клуб

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил футболистам об уходе из команды по окончании сезона.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    Как сообщает Onda Cero, еще неделю назад, перед матчем 35-го тура Примеры с «Севильей» (2:2), француз сказал игрокам, что в следующем сезоне работать с командой не будет.

    Действующий контракт Зидана c мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года.

    За два тура до завершения чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, имея в активе 78 очков. На первой позиции «Атлетико» — 80 очков. У «Барселоны» 76 очков и третья позиция.

    В Лиге чемпионов команда дошла до полуфинала, где уступила «Челси» (1:1, 0:2).

    48-летний Зинедин Зидан в качестве тренера дважды выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, трижды стал победителем Лиги чемпионов.

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