ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каспер ШмейхельКаспер на высоте. «Лестер» впервые в истории завоевал Кубок Англии
  • 14:33
    • Матч «Уфа» — «Арсенал» задерживается на неопределенный срок
  • 14:08
    • СМИ: Акинфеев может завершить карьеру в 2022 году
  • 13:50
    • Новичок РПЛ заинтересован в приглашении Кержакова
  • 13:33
    • «Вердер» отправил в отставку главного тренера
  • 08:36
    • Оливейра нокаутировал Чендлера и стал новым чемпионом UFC в легком весе
    Все новости спорта

    Валенсия — Эйбар: смотреть онлайн трансляцию 16.05.2021

    Валенсия — Эйбар: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Футбол Примера (Ла Лига) Валенсия Эйбар Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 19:30 начнётся прямая трансляция матча «Валенсия» — «Эйбар» в Ла Лиге.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Эйбар» — «Валенсия» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Валенсия» — «Эйбар».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Валенсия» и «Эйбар» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испортит ли «Ахмат» Тедеско прощание со «Спартаком»?
  • «Ахмат» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Рубин» победит в результативном поединке?
  • «Рубин» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Лишит ли «Динамо» армейцев еврокубков?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 16 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Каролина — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Верона — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Монфис — Харрис
  • Теннис
  • Завтра в 12:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры