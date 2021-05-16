Мхитарян летом может покинуть «Рому»

Полузащитникзаявил, что может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

«Мой лучший сезон за все время в клубе. Безусловно, хотелось бы что-то выиграть с этой командой, так как ее возможности позволяют рассчитывать на трофеи, но не в этот раз. Увы.

Сейчас я не могу сказать, буду ли я выступать за "Рому" в следующем сезоне. Посмотрим. Для принятия решения еще есть немного времени. Я влюблен в этот клуб, но необходимо все хорошо взвесить», — цитирует футболиста DAZN.

Контракт армянского хавбека истекает 30 июня. Учитывая назначение на пост главного тренера «волков» Жозе Моуринью, футболист, с высокой долей вероятности, покинет Рим.