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    Шварц: «Динамо» сыграет боевым составом против ЦСКА, не собираемся экспериментировать

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в заключительном туре чемпионата России.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет 16 мая, начало — в 14:00 мск.

    «Игра на домашнем стадионе, хотим выложиться перед своими преданными болельщиками. Встреча очень важная, не планируем экспериментировать, поэтому на поле выйдет боевой состав.

    Не секрет, что ЦСКА обладает игроками с хорошими качествами, команда, которая в последнее время играет в атаку. Армейцы еще претендуют на попадание в еврокубки, поэтому постараются доставить нам как можно больше проблем.

    Повторюсь, что нас ждем важная встреча с ЦСКА, подходим с ней максимальной концентрацией. Хотим в этом сезоне набрать 50 очков. Пока рано что-то говорить о составе, так как впереди у нас будет отпуск и летние сборы. Так что преждевременно что-то говорить о составе. Отмечу лишь одно, новички должны усилить "Динамо".

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    • Кто будет защищать ворота — Шунин или Лещук? Не забывайте, что у нас есть еще Иван Будачев, который получил вызов в молодежную сборную (смеется). Пока нет окончательного решения, Шунин частично провел тренировку в общей группе. У нас еще есть два занятия в запасе», — приводит слова Шварца «Матч ТВ».

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