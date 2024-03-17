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    «Ювентус» и «Дженоа» поделили очки в матче Серии А

    «Ювентус» — «Дженоа»: счет матча 0:0, обзор

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    «Ювентус» не смог обыграть «Дженоа» (0:0) в матче 29-го тура итальянской Серии А.

    «Ювентус»
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    «Ювентус»

    За весь матч «Ювентус» совершил 3 удара в створ ворот и подал 12 угловых. К тому же, нападающий «старой синьоры» Душан Влахович получил красную карточку на 90+3-й минуте.

    «Дженоа», в свою очередь, нанес 2 удара в створ ворот, а также сфолил 11 раз.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Дженоа 0:0
    Ювентус: Войцех Щенсны, Федерико Гатти, Бремер, Данило, Андреа Камбьязо (Мойзе Кин, 82'), Уэстон Маккенни (Адриен Рабьо, 58'), Мануэль Локателли, Фабио Миретти (Тимоти Уэа, 78'), Филип Костич (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 59'), Федерико Кьеза (Кенан Йылдыз, 59'), Душан Влахович Дженоа: Хосеп Мартинес, Джед Спенс, Хоан Васкес, Маттья Бани (Джорджио Читтадини, 85'), Кони де Винтер, Витор Карвальо, Мортен Френнруп (Кевин Стротман, 69'), Милан Бадель (Эмиль Бохинен, 85'), Альберт Гудмундссон (Руслан Малиновский, 70'), Жуниор Мессьяс, Mateo Retegui (David Akpan Ankeye, 79') Предупреждения: Данило (39'), Андреа Камбьязо (58'), Витор Карвальо (65'), Душан Влахович (90 + 2'), Душан Влахович (90 + 3') Удаление: Душан Влахович (90 + 3')

    После этого матча «Ювентус» занимает 3-е место в таблице Серии А с 59-ю очками в активе. «Дженоа» — на 12-й позиции (34 балла).

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