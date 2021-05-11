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    Руководство «Барселоны» намерено уволить Кумана по окончании сезона

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    Руководство «Барселоны» намерено уволить главного тренера Рональда Кумана по окончании нынешнего сезона, сообщает ESPN.

    Рональд Куман
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    Рональд Куман

    По данным источника, специалиста может не спасти то, что клуб станет чемпионом страны. В клубе считают, что стиль игры Кумана не подходит на долгосрочную основу.

    За три тура до конца в турнирной таблице лидирует «Атлетико», в активе которого 77 очков, «Реал» идет на второй строчке с 75 очками, «Барселона» расположилась на третьем месте также с 75 очками.

    В оставшихся турах каталонский клуб сыграет против «Леванте» и «Эйбара» в гостях, а также дома против «Сельты».

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