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    Ухань — Бэйцзин Гоань прямая трансляция 10.05.2021, смотреть онлайн

    Ухань — Бэйцзин Гоань: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая Бэйцзин Гоань
    В 15:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Ухань» — «Бэйцзин Гоань» в группе B Суперлиги Китая.

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бэйцзин Гоань»).

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