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    «Ювентус» может уволить Пирло перед матчем против «Сассуоло»

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    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может покинуть свой пост уже в ближайшие дни.

    Андреа Пирло
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    Андреа Пирло

    Как сообщает La Stamp, руководство туринского клуба планирует уволить 41-летнего специалиста перед игрой против «Сассуоло».

    Если это случится, «Ювентус», скорее всего возглавил ассистент Пирло Игор Тудор.

    В минувшее воскресенье «Ювентус» проиграл «Милану» на своем поле со счетом 0:3. За три тура до завершения чемпионата Италии «Старая синьора» занимает в турнирной таблице пятое место.

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    • После игры с «Миланом» Пирло заявил, что не собирается подавать в отставку.

    Матч «Сассуоло» — «Ювентус» состоится 12 мая, начало — в 21:45 мск.

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