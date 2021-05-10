«Ювентус» может уволить Пирло перед матчем против «Сассуоло»

Главный тренер «Ювентуса»может покинуть свой пост уже в ближайшие дни.

Как сообщает La Stamp, руководство туринского клуба планирует уволить 41-летнего специалиста перед игрой против «Сассуоло».

Если это случится, «Ювентус», скорее всего возглавил ассистент Пирло Игор Тудор.

В минувшее воскресенье «Ювентус» проиграл «Милану» на своем поле со счетом 0:3. За три тура до завершения чемпионата Италии «Старая синьора» занимает в турнирной таблице пятое место.

После игры с «Миланом» Пирло заявил, что не собирается подавать в отставку.

Матч «Сассуоло» — «Ювентус» состоится 12 мая, начало — в 21:45 мск.