Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес: смотреть онлайн трансляцию 09.05.2021

В 03:00 начнётся прямая трансляция матчав американской футбольной лиге MLS.

Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Лос-Анджелес Гэлакси»).

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